مورينيو: انتصار تاريخي ومانشستر يونايتد آخر من يتحدث عن التحكيم

تصريحات نارية من الاستثنائي..

صنّف جوزيه مورينيو انتصار فريقه توتنهام على مانشستر يونايتد بسداسية لهدف، بأنه "تاريخي" بكل المقاييس، فيما هاجم الشياطين الحمر مُعتبرًا أنهم أكثر من استفادوا من التحكيم.

تصريحات السبيشال وان جاءت ردًا على سؤال إذا ما كان يونايتد قد ظُلِم في قرار تقنية الفيديو بطرد أنتوني مارسيال، والذي كان عاملًا مؤثرًا للغاية في انتصار السبيرز الضخم.

وبالنسبة لمورينيو، فإن توتنهام كان أكثر من تضرر من تقنية الفيديو هذا الموسم، في تلميح لركلة الجزاء الغريبة التي احتسبتها التقنية لنيوكاسل الجولة الماضية في الدقيقة الأخيرة وأدت إلى تعادلهم مع كتيبة الاستثنائي.

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مورينيو بعد اكتساح المانيو قال للصحافة "لم أشاهد لقطة الطرد، ربما سأفعل ذلك لاحقًا. إذا كان هناك شخص يمكنه البكاء بسبب قرارات تقنية الفيديو فهو توتنهام، وإذا لم يستطع شخص البكاء بسبب الفار فهو مانشستر يونايتد".

كما أضاف "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أننا لعبنا بصورة جيدة للغاية. أخبرت اللاعبين أن النتيجة الجيدة هنا هي تحقيق الانتصار، وقد فعلنا ذلك في النهاية".

"مانشستر يونايتد لا يخسر الكثير من المباريات، ولا يخسر يوميًا بستة أهداف بالطبع. إنه انتصار تاريخي لنا، وثلاث نقاط مهمة للغاية لنا لأننا خسرنا خمس آخرين على أرضنا."

"لقد أعددنا أنفسنا بشكل جيد للمباراة من الناحية التكتيكية والنفسية، الفريق كان جاهزًا ويمكنك رؤية ذلك بعد ركلة الجزاء، لم نتراجع ولم تؤثر علينا على الإطلاق."

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واستطرد "يمكن للبعض أن يقولوا أننا كُنّا نلعب أمام 10 لاعبين لفترة طويلة، وهذا صحيح، ولكن بالنسبة لي فصحيح أيضًا أننا كُنّا نلعب بشكلٍ جيد للغاية في 11 ضد 11، كنا نخلق مشاكل ضخمة لهم وتقدمنا 2-1 ولم يتمكنوا من إيجاد حلول للسيطرة علينا".

هذا هو الانتصار الأول لمورينيو على يونايتد مع توتنهام، فخسر الموسم الماضي في أولد ترافورد بهدفين لهدف، واكتفى بالتعادل إيجابيًا في ملعب توتنهام، غير أن فوز اليوم في مسرح الأحلام يبدو أنه لا يثيره.

الاستثنائي أتم "فزت في أولد ترافورد أكثر من مرة، الأكثرية مع مانشستر يونايتد بالطبع، ولكن أيضًا فزت مع تشيلسي وريال مدريد والآن توتنهام".

يذكر أن توتنهام في أسبوع واحد تمكن من الفوز على تشيلسي في كأس كاراباو بركلات الترجيح، ثم تأهل إلى دور المجموعات بعد انتصار ساحق على مكابي حيفا بسبعة أهداف، ثم فاز اليوم على المانيو بستة أهداف..