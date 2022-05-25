مورينيو: أنا رجل تشيلسي ولست سعيدًا بما يحدث في مانشستر يونايتد

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما عن الفترة التي قضاها في مانشستر يونايتد وتشيلسي، مؤكداً أنه يأمل بعودة الأمور إلى طبيعتها داخل أولد ترافورد.

وكان مورينيو آخر مدرب يُحقق الألقاب في مانشستر يونايتد حيث فاز بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة في أول موسم له موسم 2016-2017 على ملعب أولد ترافورد.

كما قاد النادي إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي، لكنه أقيل بعد بداية سيئة في 2018-2019 ولم يتفاجئ برؤيتهم يواصلون المعاناة في غيابه.

ماذا قال مورينيو عن مانشستر يونايتد وتشيلسي؟

مورينيو الذي قضى فترة في توتنهام قبل أن ينضم إلى روما الصيف الماضي، يشعر أن يونايتد ما زال يرتكب نفس الأخطاء وراء الكواليس التي ارتكبها خلال فترة قيادته للفريق.

وقال مورينيو لبي تي سبورت قبل مباراة روما في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام فينورد: "بكل تأكيد الروابط الإنجليزية لدي تميل إلى تشيلسي لأنهم النادي المفضل لي هناك، هكذا أرى الأمور كرجل لتشيلسي بعد فترتين تدريبيتين و6 أعوام بالنادي".

وأضاف: "بالنسبة لي لست سعيداً بما يحدث في مانشستر يونايتد، أعتقد أن أول شيء يجب تغييره عندما لا تسير الأمور على ما يرام هو العقلية والتنظيم، وهذا لم يحدث حتى الآن".

وتابع: "علمت أن رحيلي عن مانشستر يونايتد لن يحل الموقف، كنت أعرف ذلك، لسوء الحظ لكنني أتمنى لهم التوفيق وآمل أن تتحسن الأوضاع".

وجاءت تعليقات مورينيو على خلفية أسوأ موسم ليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يتمكن المدرب المؤقت رالف رانجنيك من ثبات السفينة بعد إقالة أولي جونار سولشاير في نوفمبر الماضي.

احتل الشياطين الحمر المركز السادس في البريمييرليج وعانوا من الخروج المبكر في جميع مسابقات بالإضافة إلى الفشل في حجز مقعداً مؤهلاً لدوري الأبطال الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أعلن عن تعيين مدرب أياكس السابق تين هاج مديراً فنياً للشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

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