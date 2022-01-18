مورينيو إلى الدوري الإنجليزي؟ إيفرتون يطلب "سبيشال وان"

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة إيفرتون، في التعاقد مع جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، لقيادة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب المُقال رافاييل بينيتيز.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر في ترتيب البريميرليج، برصيد 19 نقطة بعد لعب 19 مباراة، وبفارق ست نقاط عن مراكز الهبوط.

وأعلن نادي إيفرتون، قبل أيام إقالة المدرب الإسباني، بسبب تراجع الأداء والنتائج، وتعيين دنكان فيرجسون، لقيادة الفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب دائم.

وارتبط العديد من المدربين بالانضمام إلى إيفرتون، وعلى رأسهم فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق، وواين روني مدرب ديربي كاونتي الحالي، ولكن الصحافة الإنجليزية كشفت مساء اليوم الأربعاء عن دخول مورينيو لدائرة المرشحين لتدريب التوفيز.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت"، فإن إدارة إيفرتون، تريد التعاقد مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق فنيًا في الفترة القادمة، ولكنها حتى الآن لم تدخل في مفاوضات معه بشكل رسمي.

وتولى مورينيو، تدريب ذئاب العاصمة الإيطالية، مطلع الموسم الحالي ولكن النتائج لم ترض الإدارة وجماهير الفريق حتى الآن، إذ يحتل روما المركز السابع في سلم ترتيب السيري آ، ويبدو أن أحلامه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا تتلاشى جولة بعد جولة.

وفي سياق متصل، أكد الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو" أن مورينيو لن يترك روما في الموسم الحالي، وإن تركيزه منصب على مستقبل الفريق الإيطالي، وأن عرض إيفرتون لا يناسبه.

جدير بالذكر أن مورينيو، سبق وأن خاض ثلاث تجارب في الدوري الإنجليزي، مع تشيلسي، مانشستر يونايتد، وكانت آخر محطاته هو فريق توتنهام قبل أن يتم إقالته في أبريل 2021 بسبب سوء النتائج.