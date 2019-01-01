مورينيو: المباراة لا ترتقي حتى لتوقعات نهائي كأس الرابطة

جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد يؤكد أن المستوى الفني لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام كان مخيبًا للغاية".

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أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد أن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام كان مخيبًا للآمال للغاية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها مورينيو عبر "بي ان سبورتس" وأكد خلالها أنه لم يتوقع أن تكون المباراة بذلك المستوى الفني.

وقال مورينيو: "لو لم تكن تلك المباراة في نهائي دوري أبطال أوروبا لو كانت المباراة تقام في الدوري الإنجليزي أو نهائي كأس الرابطة لقلنا أنها لا ترتقي للتوقعات".

"نهائي دوري أبطال أوروبا يكون مليء بالأحاسيس، وكل مباراة نهائي في تلك البطولة تكون خاصة للغاية، لكن الفنيات لم تكن موجودة اليوم".

وأكمل: "يا لها من خيبة أمل بالنسبة لتوتنهام، لأنهم خسروا ولأنهم لديهم الإحساس أنهم كان يمكنهم تقديم أفضل من ذلك".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد فاز بهدفين لمحمد صلاح في الدقيقة الثانية وديفوك أوريجي البديل في نهاية المباراة.