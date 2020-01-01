مورينيو : الجميع يعرف مارادونا لكني سأفتقد دييجو

حالة من الحزن تسود العالم بعد وفاة أسطورة الأرجنتين

أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، أنه سيفتقد اتصالات ودعم النجم الراحل دييجو أرماندو مارادونا له بعد إعلان وفاته.

كرة القدم تعيش أوقات حزينة خلال الساعات الماضية، بعد إعلان وفاة مارادونا يوم الأربعاء الماضي بعد تعرضه لسكتة قلبية.

مورينيو قال في تصريحات لشبكة "BT Sport":"هناك مارادونا وهناك دييجو، لا أحتاج للحديث عن الأول لأن العالم كله لن ينساه أبدًا".

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وأضاف"دييجو مختلف، أصدقائه والأشخاص الذين يتشاركون غرف تبديل الملابس معه والزملاء هم من يتمتعون بمعرفة هذا الجانب من شخصيته".

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وتابع:"كان صديقًا جيدًا لي، اتصالاتي معه كانت عبر الهاتف والتقينا عدة مرات، كان لديه قلب كبير وهذا ما سأفتقده، لأن كرة القدم التي كان يقدمها تستطيع أن تجدها في جوجل".

واستكمل البرتغالي:"أمضيت اليوم في سرد القصص لرفاقي وعن الوقت الذي قضيناه معًا، سأفتقده وأفتقد مكالماته الهاتفية لي بعد الهزائم وليس بعد الانتصارات، لأنه كان يعلم أنني لست بحاجة لأي مكالمة بعد الفوز".

وأما عن هدف هاري وينكس في الفوز على لودوجوريتس 4/0 بالدوري الأوروبي:"أحب أمانته وصدقه بأنه لم يقصد تسديد الكرة بهذه الطريقة رغم روعة الهدف، لكني لست سعيدًا بما قاله، بهدف من هذه النوعية عليك أن تقول إنك تقصده، لكنه صادق".

وخلال حديثه تطرق مورينيو إلى مواجهة توتنهام القادمة أمام فريقه السابق تشيلسي، وحرصه على تحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات.

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يذكر أن جثة مارادونا متواجدة حاليًا في القصر الرئاسي بالأرجنتين، بعد إعلان البلاد عن ثلاثة أيام حداد.