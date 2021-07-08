مورينيو: كنت لأضرب رونالدو، وكوارثي تصنف نجاحات عظيمة لمدربين آخرين!

الاستثنائي لا يتوقف عن إثارة الجدل..

ظهر جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي الأول له كمدرب لروما لتقديمه في منصبه الجديد بالجيالوروسي، حيث تحدث عن مختلف الأمور وتطلعاته ونظرته لمستقبل النادي العاصمي.

ونُصِّب الاستثنائي مدربًا لذئاب العاصمة الإيطالية خلفًا لباولو فونسيكا بعد أشهر قليلة من إقالته من تدريب توتنهام، لتكون هذه هي التجربة الثانية له في إيطاليا بعد تدريب إنتر لعامين.

مورينيو استغل المؤتمر الصحفي للدفاع عن نفسه من تهمة "الفشل" والتأكيد على قيمته الكبيرة كمدرب، في وقت بشر فيه جماهير روما بأن المستقبل سيكون مزدهرًا.

ماذا قال مورينيو عن تجربتي توتنهام ومانشستر يونايتد؟

سبيشال وان قال "فزت بثلاثة ألقاب مع مانشستر يونايتد واعتبروا ذلك كارثة، وصلت لنهائي الكأس مع توتنهام واعتبروا ذلك كارثة أيضًا".

كما أضاف "ما يصنف بالنسبة لي ككارثة، يصنف كنجاح عظيم بالنسبة للآخرين!".

وتابع متحدثًا عن مقارنته بأنطونيو كونتي "هناك مدربون في تاريخ الأندية لا ينبغي مقارنتهم أبدًا، مثل كابيلو هنا، أنا وهيريرا في إنتر، لا يمكنك مقارنة أحد بنا".

كونتي حقق الدوري الإيطالي في الموسم الماضي مع إنتر، بينما نجح مورينيو مع النيراتزوري في التتويج بالثلاثية التاريخية الوحيدة في تاريخ الأندية الإيطالية.

ماذا قال مورينيو عن مشروعه الجديد مع روما؟

عند سؤاله عن كيف يرى روما بعد ثلاثة أعوام، أجاب البرتغالي باقتضاب "يحتفلون بشيء ما" في إشارة إلى أنه سيقود النادي لتحقيق البطولات.

أما بخصوص مشروعه في روما بشكل عام، فقال "دائمًا تتحدثون عن الألقاب، نحن نتحدث عن المشروع والعمل، من السهل الوعد بالألقاب، لكن أرض الواقع أمر مختلف".

وواصل مورينيو حديثه "من السهل تحقيق الفوز بدون القدرة على دفع الرواتب، لكن أنا والنادي نريد أن نكون بخير ونتشارك نفس الرأي، سنعمل وسنصل إلى الألقاب".

ماذا قال مورينيو عن سوق الانتقالات؟

ونفى مورينيو جملة وتفصيلًا أن يكون قد تحدث مع جيانلويجي دوناروما أو سيرخيو راموس لإقناعهما بالانضمام إليه في ملعب الأولمبيكو.

في هذا الصدد قال مورينيو "لم أتحدث مع أحد، صدقني أو لا، تحدثت فقط مع تياجو والملاك، أنا لا أتحدث مع اللاعبين".

وأتم "التحدي المقبل هو دائمًا الأهم، لذلك نعم، هذا هو أهم تحدٍ في مسيرتي. أنا أعمل في روما وبصورة غير مباشرة للكرة الإيطالية، مسؤوليتي هي جعل البطولة من الأفضل في العالم".

ماذا قال مورينيو عن رونالدو؟

وسُئل مورينيو عما إذا كان وجوده في إيطاليا يشكل قلقًا للأسطورة كريستيانو رونالدو، وأتت الإجابة ساخرة للغاية من قبل الاستثنائي.

مورينيو قال "لا ينبغي عليه القلق، أنا لا ألعب كقلب دفاع، إذا كنت ألعب كقلب دفاع كنت سأضربه! لكن للأسف أنا لست جيدًا بما فيه الكفاية لذلك، وعمري كبير للعب أمامه".

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