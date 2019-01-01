مورينو يؤكد إمكانية وجود فاتي مع إسبانيا في يورو 2020

المدرب يتطلع لضم جوهرة الكتلان..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى روبرت مورينو مدرب المنتخب الإسباني استعداده لضم أنسو فاتي موهبة برشلونة الواعدة إلى القائمة الدولية في يورو 2020.

وقال مورينو:"بالتأكيد سأود ضم أنسو هنا، إنه موجود في القائمة المبدئية".

وأضاف:"لقد كسر نظام الفئات العمرية. نعتقد أنه مهم للغاية أن نملك تلك النوعية من اللاعبين".

وأوضح:"إذا بدأ بتسجيل الأهداف والانفجار لن نترك لاعباً مثله دون أن نضمه".

وتابع:"كل اللاعبين الجيدين مرحب بهم هنا، وأنسو قد أظهر الكثير من الأشياء بالفعل".

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر -16 عاماً- والذي وُلد في غينيا بيساو، قد اختار تمثيل إسبانيا وتم منحه الجنسية قبل أسبوع.