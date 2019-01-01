مورينو: إسبانيا اقتربت من تحقيق هدفها

روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني سعيد بالأداء الذي حققه الفريق في مواجهة جزر الفارو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب روبرت مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن سعادته بالأداء والنتيجة التي حققها الفريق اليوم أمام جزر الفارو في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينو وأكد خلالها أن الفريق كان ينقصه بعض الأمور في الشوط الأول لكن تم إصلاحها في النهاية.

وقال مورينو: "في نهاية المباراة كنا جيدين للغاية، ونجحنا في الخروج منها بالنتيجة، وهي الأمر الأهم في النهاية بالنسبة لنا وللجماهير".

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وأضاف: "عندما يلعب الفريق المنافس بـ ١١ لاعبًا في مناطقه تكون الأمور أصعب دومًا، وهذا ما حدث معنا في مباراة اليوم".

واختتم تصريحاته: "في الشوط الأول دفعنا ثمن الدفاع الكثيف من المنافس، لكن في الشوط الثاني قمنا بالعديد من التعديلات البسيطة، واقتربنا من تحقيق هدفنا".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني كان قد حقق اليوم فوزه السادس على التوالي في تصفيات أمم أوروبا محتلًا صدارة الترتيب بـ ١٨ نقطة في مجموعته.