مورفاي: ليفربول لن يبيع صلاح ولا يرحب بعودة كوتينيو

داني مورفاي يتحدث عن ليفربول ومنافسة مانشستر سيتي ومستقبل صلاح وكوتينيو ويورجن كلوب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث داني مورفاي نجم ليفربول السابق عن تمسك الفريق بنجمه محمد صلاح ورفضه رحيله بأي شكل من الأشكال.

وكان مورفاي قد تحدث عن قدرة ليفربول على المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم بسبب وجود صلاح والبقية.

وحول ذلك، قال مورفاي إن ليفربول أصبح فريقًا متكاملًا بلاعبيه الحاليين، معلنًا رفضه لعودة النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وقال مورفاي: "ليفربول حاليًا يمتلك فريقًا يعد من الأقوى في العالم، والهدف الآن هو الحفاظ على هذا القوام الأساسي للفريق من أجل الاستمرار في المنافسة"

لاعب ترى تنفيذه للركلات الحرة أخطر من تنفيذ لاعبين آخرين لركلات الجزاء؟ 🤔👀 pic.twitter.com/Fgn1UWdmVZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "فيليبي كوتينيو أعطى ليفربول كثيرًا، ولكنه بات جزءًا من الماضي الآن، وعودته ليست خيارًا مطروحًا داخل جدران النادي"

وتابع: "محمد صلاح يقدم عملًا رائعًا، حتى حين يتحدث البعض عن هبوط مستواه بسبب تراجع أرقامه، فهو يؤدي الكثير من الأدوار داخل الفريق"

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن ليفربول أصبح في موقف صعب بالنسبة للمنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أصبح يبتعد عن مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة فقط.