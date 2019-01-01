مورجان ورابينو على رأس قائمة المرشحات لجائزة الكرة الذهبية النسائية

القائمة النهائية للمرشحات لجائزة الكرة الذهبية المقدمة من فرانس فوتبول

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلنت مجلة فرانس فوتبول، عن القائمة النهائية للمرشحات لجائزة الكرة الذهبية، لعام 2019 والتي ضمت 20 لاعبة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائزة بجائزة الكرة الذهبية، خلال الحفل السنوي التي تقدمه المجلة في شهر ديسمبر القادم.

ويترأس قائمة المرشحات كلاً من أليكس مورجان ومارتا وميجان رابينو.

وجاءت القائمة النهائية على النحو التالي: الأسترالية سام كير – الإنجليزية إلين وايت – السويدية نيلا فيشر – الفرنسية أماندين هنري – الإنجليزية لوسي برونز.

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الأمريكية أليكس مورجان – الهولندية فيفان ميديما – الألمانية دزينيفر ماروزسان - الدنماركية بيرنيل هاردا - الفرنسية سارة بوهادي.

الأمريكية ميجان رابينو - الهولندية ليكي مارتينس - الهولندية ساري فان فينيندال - الفرنسية ويندي رينارد - الأمريكية روز لافيل.

البرازيلية مارتا - النرويجية آدا هيجربرج - السويدية كوسوفار أسلاني - السويدية صوفيا جاكوبسون - الأمريكية توبين هيث.