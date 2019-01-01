مورا: مورينيو الاستثنائي سيعيد توتنهام لمنصات التتويج

لوكاس مورا يراهن على مستقبل توتنهام مع جوزيه مورينيو

قال النجم البرازيلي لوكاس مورا إن المدير الفني الجديد لتوتنهام جوزيه مورينيو أيقونة في تاريخ كرة القدم وسيعيد السبيرز إلى منصات التتويج من جديد.

وكان مورينيو قد تولى تدريب السبيرز منتصف الشهر الماضي وذلك بعد 24 ساعة فقط من إعلان إدارة النادي إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وبعد 3 مباريات فاز بها توتنهام مع مورينيو من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن، أكد مورا أن الصحوة التي يمر بها الفريق كانت متوقعة بعد تولي المدرب البرتغالي منصبه.

وقال مورا: "لقد عشنا أوقات رائعة مع بوتشتينو، ولكن مورينيو رجل استثنائي ويعرف كيف يحقق النجاحات ويفوز بالبطولات مع جميع الأندية التي دربها"

وأضاف: "شخصية مورينيو انتقلت للاعبين سريعًا ومن المتوقع أن تزداد الأمور إيجابية بمرور الوقت، هذا ما نراهن عليه خلا الفترة المقبلة"

وتابع: "مورينيو قادر على إعادة توتنهام إلى منصات التتويج والفوز بالبطولات من جديد، هذا ما افتقده النادي منذ سنوات وما يحتاجه في الوقت الحالي"

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يذكر أن جوزيه مورينيو نجح في إعادة توتنهام إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصارين متتاليين قبل مواجهته المنتظرة أمام مانشستر يونايتد.