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موراتي: لو كنت رئيسًا للإنتر الآن لجلبت ميسي ردًا على جلب يوفنتوس لرونالدو

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Getty Images
موراتي يتحدث حول صفقات إنتر ميلان التي كان سيجريها لو كان رئيسًا للنيراتزوري

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

 كشف ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان السابق أنه لو كان لا يزال مسؤولاً عن النيرازوري ، لكان قد رد على توقيع يوفنتوس على كريستيانو رونالدو من خلال محاولة التعاقد مع ليونيل ميسي.

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ووقع يوفنتوس  مع كريستيانو رونالدو قادمًا من ريال مدريد الصيف الماضي مقابل حوالي 100 مليون يورو، بعد 9 سنوات قضاها صاروخ ماديرا في مدريد.

وقدم رونالدو أداء قويًا مع يوفنتوس منذ التعاقد معه، حيث سجل 14 هدفًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم يحتل بها صدارة ترتيب الهدافين حتى الآن.

وبخصوص ذلك، قال ماسيمو موراتي رئيس نادي إنتر ميلان السابق إنه في حال كان رئيسًا للإنتر في الوقت الحالي، لوقع مع ليونيل ميسي ردًا على ذلك.

وأضاف موراتي: "التعاقد مع كريستيانو رونالدو كان له أبعاد كثيرة بالنسبة ليوفنتوس، كنت أريد من إنتر أن يحاول التوقيع مع ميسي ردًا على ذلك"

يذكر أن ماسيمو موراتي كان قد ترك رئاسة الإنتر للإندويسي توهير، والذي تركها بدوره هو الآخر إلى ستيفن زهانج ابن مالك النادي الجديد.

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