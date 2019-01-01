موراتي: لو كنت رئيسًا للإنتر الآن لجلبت ميسي ردًا على جلب يوفنتوس لرونالدو

موراتي يتحدث حول صفقات إنتر ميلان التي كان سيجريها لو كان رئيسًا للنيراتزوري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشف ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان السابق أنه لو كان لا يزال مسؤولاً عن النيرازوري ، لكان قد رد على توقيع يوفنتوس على كريستيانو رونالدو من خلال محاولة التعاقد مع ليونيل ميسي. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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ووقع يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو قادمًا من ريال مدريد الصيف الماضي مقابل حوالي 100 مليون يورو، بعد 9 سنوات قضاها صاروخ ماديرا في مدريد.

وقدم رونالدو أداء قويًا مع يوفنتوس منذ التعاقد معه، حيث سجل 14 هدفًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم يحتل بها صدارة ترتيب الهدافين حتى الآن.

وبخصوص ذلك، قال ماسيمو موراتي رئيس نادي إنتر ميلان السابق إنه في حال كان رئيسًا للإنتر في الوقت الحالي، لوقع مع ليونيل ميسي ردًا على ذلك.

وأضاف موراتي: "التعاقد مع كريستيانو رونالدو كان له أبعاد كثيرة بالنسبة ليوفنتوس، كنت أريد من إنتر أن يحاول التوقيع مع ميسي ردًا على ذلك"

يذكر أن ماسيمو موراتي كان قد ترك رئاسة الإنتر للإندويسي توهير، والذي تركها بدوره هو الآخر إلى ستيفن زهانج ابن مالك النادي الجديد.