موراتي: القيادة اليوفنتينية ليست جديدة على إنتر

موراتي يتحدث عن مستقبل تعاقدات إنتر وقيادته التي تنتمي ليوفنتوس

قال ماسيمو موراتي الرئيس والمالك السابق لنادي إنتر وأحد أفراد العائلة التاريخية للنيراتزوري إن وجود قيادة يوفنتينية متمثلة في كونتي وماروتا للإنتر ليس عيبًا ولا جديدًا.

وكان موراتي قد اختفى من الصورة بظهور الملياردير الإندونيسي توهير الذي اشترى منه أغلب حصة النادي قبل أن تستحوذ عليه مجموعة سونينج الصينية مع مجموعة من المستثمرين من هونج كونج.

وحول إنتر الحالي، قال ماسيمو موراتي إن الفريق يمر بمرحلة مميزة ويسير في الطريق الصحيح، مؤكدًا أن المشروع الحالي للنيراتزوري سيكون ملائمًا لعودة إنتر الكبير من جديد.

وأضاف: "أنطونيو كونتي يقوم بعمل كبير، هو مدرب كبير وأحد أفضل المدربين في العالم ووجوده في أي نادٍ يعد خطوة للأمام، لقد أثبت قدرته على صناعة الفارق مع إنتر سريعًا وفي وقت قياسي"

وتابع: "البعض اعترضوا على تولي كونتي قيادة إنتر نظرًا لأنه القائد التاريخي والمدرب السابق ليوفنتوس، ولكن بالنسبة لي هذا لا علاقة له بذاك، لقد تعاقدت من قبل مع مارشيلو ليبي لقيادة إنتر وكان مدربًا سابقًا ليوفنتوس"

وأردف: "بالنسبة للتعاقدات إنتر يحتاج المزيد من الدعم، الفريق الحالي مميز ولكنه يحتاج إلى عمق أكبر، الأولوية يجب أن تكون للثنائي نيكولو زانيولو وإيدين دجيكو"

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يذكر أن إنتر يحتل صدارة الدوري الإيطالي في الوقت الحالي برصيد 37 نقطة بعد مرور 14 جولة فقط كأفضل بداية في تاريخ النادي على الإطلاق.