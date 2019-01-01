موراتا: نحترم قرار جريزمان ولا أود العودة إلى تشيلسي

تعرف على تصريحات موراتا بشأن مستقبله في أتلتيكو مدريد وقرار جريزمان

أكد ألفارو موراتا، لاعب تشيلسي المعار إلى صفوف أتلتيكو مدريد، رغبته البقاء في العاصمة الإسبانية كما تحدث عن قرار أنطوان جريزمان بالرحيل واقتراب إيدين هازارد من ريال مدريد.

جريزمان أعلن قراره بالرحيل بنهاية الموسم عن أتلتيكو مدريد في ظل اهتمام من برشلونة بالتعاقد معه.

وقال موراتا في تصريحات صحفية: "ما أرغب فيه واضح للغاية، هدفي البقاء في أتلتيكو والقيام بكل شيء ممكن لأجل إثبات أحقيتي في الاستمرار مع الفريق بصورة نهائية".

وتابع: "لا أخطط للرحيل لأي فريق آخر، وأود الاستمرار مع أتلتيكو في السنوات المتبقية من مسيرتي الكروية وأحاول أن أكون مهمًا على قدر المستطاع".

وحول قرار جريزمان، أوضح: "علينا احترامه ونشكر اللاعب على ما قدمه خلال السنوات الماضية، ورغم أنني أتمنى استمراره لكنّه يحق له التفكير في المستقبل".

جورديولا إذا راح يشتري ملابس للعيد 😂 pic.twitter.com/vP8aeAnHWR — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

وأردف: "التغيير دائمًا صعب ولكننا متحمسين للاستمرار في المواسم المقبلة وتقديم أفضل ما لدينا وبالطبع نحترم قرار جريزمان".

واختتم: "هازارد لاعب مميز ويقدم الإضافة لأي فريق يلعب له، أعتقد أنّه صفقة بارزة لأي فريق يلعب له الموسم المقبل".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يقترب من التعاقد مع هازارد مقابل 100 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية.