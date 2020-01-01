موراتا ردًا على سخرية مشجعي ريال مدريد: فخور بانتمائي للهنود

موراتا يقطع ما تبقى من حبل الود مع مشجعي ريال مدريد

تكفل مهاجم أتلتيكو مدريد بحق الرد والدفاع عن نفسه، بعد هجوم جماهير ناديه السابق ريال مدريد عليه في ديربي أمس السبت، الذي حسمه الملكي بهدف كريم بنزيما الوحيد.

وظلت جماهير الميرينجي تردد أنشودة مستفزة لمهاجمها السابق، خاصة بعد فشل محاولاته للحصول على ركلة جزاء بعد سقوطه داخل مربع العمليات.

ورغم علاقته الوثيقة بريال مدريد على مدار السنوات التي قضاها بين جدران "سانتياجو بيرنابيو"، إلا أن مباراة السبت، شهدت انتهاء هذه العلاقة.

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وردًا على ما كانت تردده جماهير الريال "موراتا فأر .. موراتا فأر".. كتب عبر حسابه على "تويتر" بعد ديربي مدريد "فخور بانتمائي لهذا النادي، وفخور كوني من الهنود.. واليوم كما هو الحال دائمًا أكثر من أي وقت مضى يحيا أتلتي".

وكانت مباراة الأمس، بمثابة الديربي الأول لموراتا مع أتلتيكو أمام ناديه السابق على أرضية ملعب "البيرنابيو"، ومنذ رحيله الثاني عن النادي، ببيعه إلى تشيلسي، قبل أن يعود مجددًا إلى إسبانيا عبر بوابة الأتلتي.

وتسببت هذه الهزيمة في تراجع دييجو سيميوني وفريقه إلى المركز السادس في جدول ترتيب أندية الليجا، بتوقف رصيده عند 36 نقطة، بينما عزز الريال صدارته بالوصول للنقطة الـ49، متقدمًا على برشلونة بست نقاط قبل مباراته مع ليفانتي مساء اليوم.