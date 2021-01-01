مودريتش يوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد

الإعلان الرسمي يقترب

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من إعلان التجديد للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، ليبقى مع الفريق لفترة أطول بدلًا من رحيله بالمجان.

مودريتش عقده ينتهي مع ريال في يونيو 2021، وسط العديد من التكهنات حول مستقبله، سواء بالرحيل أو البقاء مع النادي.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أكد أن الإعلان الرسمي عن تجديد ريال لعقد مودريتش أصبح قريبًا، ومن المتوقع حدوثه خلال الأيام القليلة القادمة.

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ويأتي ذلك بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالتوقيع على العقد، وبعض الشروط الشخصية التي يجب أن يوافق عليها صاحب الـ35 سنة.

وعلى جانب آخر أكدت صحيفة "as" الإسبانية، وجود بعض المشاكل في ملف التجديد للنجم الإسباني سيرخيو راموس بسبب راتبه، مما يثير الشكوك حول رحيله.

وعلى جانب آخر تزداد التكهنات حول مصير الجناح الإسباني لوكاس فاسكيز بسبب تعثر مفاوضات التجديد، حيث تميل الأمور في الوقت الحالي نحو رحيله بالمجان في الصيف.

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وعلى الجانب الآخر يستعد مودريتش الذي شارك في 25 مباراة مع ريال بكل البطولات هذا الموسم وسجل 4 أهداف، للبقاء لفترة أطول بناء على رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.