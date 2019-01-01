مودريتش يكسر الصمت بشأن طرده

الكرواتي ينفي تعمده هذا التدخل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد اتهامه بتعمد العرقلة التي طرد على إثرها من مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو.

وكان مودريتش قد تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 57 عقب الاحتكام لتقنية الفيديو، لمراجعة تدخله ضد دينيس سواريز.

وقال مودريتش عبر تويتر:"طرد لأجل تصرف من قبيل الصدفة..في حياتي ما كنت لأقوم بتدخل مشابه عن عمد ضد لاعب آخر، الأمر لم يكن إرادياً".

Expulsión por una acción fortuita.... en la vida haría intencionadamente una entrada así a un compañero. ¡Totalmente involuntaria!🤷🏻‍♂🤷🏻‍♂🤷🏻‍♂🤷🏻‍♂🤷🏻‍♂ — Luka Modrić (@lukamodric10) August 17, 2019

وكان مودريتش قد التزم الصمت ورفض التصريح عقب المباراة، إلا أنه عاد ليوضح القصة من زاويته، عقب البطاقة الحمراء المباشرة الأولى في مسيرته.

يذكر أن الملكي فاز على سيلتا فيجو 3-1 في الأسبوع الأول لليجا، رغم الطرد الذي تلقاه الكرواتي.

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