مودريتش يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

ريال مدريد يرغب في الاحتفاظ بأفضل لاعب في العالم

يقترب نادي ريال مدريد الإسباني من تمديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب الفريق، لموسم إضافي لضمان عدم رحيله.

مودريتش كان قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي الملكي في الصيف الماضي لينضم إلى إنتر.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي مع مودريتش بتمديد عقده حتى 2021 أي بإضافة عام آخر وتحسين راتبه.

وأوضحت أنّ إدارة البلانكوس ترغب في الاحتفاظ بأفضل لاعب في العالم في ظل اهتمام عدد من الفرق بالتعاقد معه في الفترة السابقة.

أنا أطلب من اللاعبين المزيد .. لا زال هناك الكثير ليقدموه وهم على قدر المسؤولية 👌



إيمري يُقدّر لاعبيه ويتحدث عن طموحات الفريق في الفترة القادمة 🗣️ pic.twitter.com/2HAXksQhKA — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

مودريتش انضم إلى ريال مدريد في 2012 قادمًا من توتنهام وحقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني مرة واحدة ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

جدير بالذكر أنّ النيراتزوري يخطط للتعاقد مع مواطنه إيفان راكيتيش من برشلونة.