مودريتش يسخر من مبابي: لن أفعل مثله

سخر لوكا مودريتش نجم ريال مدريد من قرار كيليان مبابي بعد رفض انتقاله إلى الملكي أثناء مناقشة وضع عقده في سانتياجو برنابيو.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد في 30 يونيو 2022، حيث خاض 28 مباراة موسم 2021-2022 بالدوري الإسباني نجح من خلالهم في تسجيل هدفين بينما أرسل 8 تمريرات حاسمة.

كان ريال مدريد واثقًا من تأمين خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في صفقة انتقال مجانية، لكنه انتهى به الأمر بأداء منعطف متأخر ووضع القلم على الورق في صفقة جديدة مدتها ثلاث سنوات في باريس سان جيرمان.

مودريتش يسخر من مبابي

قال مودريتش في تصريحات صحفية ل "COPE": "لم أجدد عقدي مع ريال مدريد حتى الآن، لكنني لن أفعل مثل مبابي، آمل ألا يفعل النادي ذلك معي".

وتابع: "لدينا علاقة جيدة، لقد قلت مرات عديدة أنني أريد إنهاء مسيرتي هنا".

ماذا قال مودريتش عن تجديد عقد مبابي مع باريس؟

عند سؤاله عما إذا كان إعلان عقد مبابي في باريس سان جيرمان مفاجأة، أجاب مودريتش: "لا.. لأننا لم نكن نعرف شيئًا، لم يكن لدينا توقعات كان هناك الكثير من الحديث عن هذا لمدة عام، لكننا لم نكن نعرف شيئًا؛ إذا كان سيحدث أم لا ولهذا السبب يتعين علينا إغلاق هذا الموضوع وعدم الحديث عنه بعد الآن".

⚪️ @lukamodric10, en @partidazocope



😂 "Todavía no he renovado, pero yo no voy a hacer un @KMbappe; espero que el club no me lo haga a mí"



😱 "Tenemos buena relación. He dicho muchas veces que quiero terminar mi carrera aquí"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/4JLw6y38oz — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 24, 2022

وأضاف: "لدينا نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو أهم شيء على الإطلاق، سيظل ريال مدريد في فوق الجميع وليس هناك حاجة لتكرار ذلك مرارًا وتكرارًا".

واختتم حديثه قائلاً: ""أعتقد أن لدينا فريقًا جيدًا للغاية والعديد من اللاعبين الذين يمكنهم النمو كثيرًا، ربما بعضهم سيصبحون نجومًا عظماء في المستقبل".

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