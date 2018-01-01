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مودريتش يتوج كأفضل رياضي لعام 2018 في كرواتيا

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Getty Images
مودريتش يواصل الناجاحات في عام الحصاد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

اختير نجم وسط ريال مدريد كأفضل رياضي للعام 2018 في كرواتيا، وذلك تقديرًا لسلسلة الجوائز الفردية التي نجح في تحقيقها وكذلك للأرقام الجماعية.

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وكان مودريتش قد قدم عامًا استثنائيًا، حيث حقق دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد، وكذلك كأس العالم للأندية، كما وصل إلى نهائي كأس العالم مع منتخب كرواتيا.

وعلى الصعيد الفردي، حقق مودريتش جائزة أفضل لاعب في كأس العالم، أفضل لاعب في أوروبا، أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أفضل لاعب في العالم من قبل مجلة فرانس فوتبول.

وفي تصويت محلي في كرواتيا يشارك فيه 322 صحفيًا، تم اختيار لوكا مودريتش كأفضل رياضي في العام 2018 بعدما اكتسح التصويت.

واختير المنتخب الكرواتي الذي وصل إلى وصافة العالم كأفضل فريق رياضي، وساندرا بروكوفيتش بطلة أوروبا خمس مرات في رمي القرص كأفضل رياضية للعام ذاته.

وكان لوكا مودريتش قد حقق عددًا قياسيًا من الألقاب الفردية خلال عام واحد، حيث أنه سيطر على كل الجوائز الرسمية التي ترشح لها هذا العام.

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