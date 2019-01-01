مودريتش: بكيت بعدما حققت الكرة الذهبية

لوكا مودريتش نجم وسط ملعب ريال مدريد يكشف عن تفاصيل جديدة في فوزه بجائزة الكرة الذهبية في الموسم الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ملعب ريال مدريد عن تفاصيل جديدة حول فوزه بجائزة الكرة الذهبية قبل حوالي عام.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ماركا" وأكد خلالها مودريتش أنه بكى بعدما علم بفوزه بالجائزة.

وقال مودريتش: "كنت في لندن مع زوجتي بأحد الفنادق ووجدت مكالمة فائتة على هاتفي من مدير تحرير مجلة فرانس فوتبول فسألت زوجتي ماذا يجب أن أفعل".

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وأضاف: "توترت بشكل كبير وبدأت في ترتيب ما الذي سأقوله وانتظرت قليلًا بعد ذلك اتصل بي من جديد وأخبرني أنني فزت بالجائزة".

وأكمل: "للحظة لم أكن أعرف ما الذي حدث، لكنه كان شعورًا مذهلًا وبدأت في البكاء بعد ذلك لقد كانت لحظة لن أنساها أبدًا".

جدير بالذكر أن مودريتش كان قد حقق الجائزة في الموسم الماضي عقب أن قاد منتخب بلاده لنهائي كأس العالم ونال لقب دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد.