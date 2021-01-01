مواهب دورتموند تطغى على حدث إقصائه.. زورك يتصدى لرحيل هالاند وجوارديولا يصف بيلنجهام بالكاذب

هالاند وبلينجهام يسرقان الأضواء رغم الإقصاء

فشل بروسيا دورتموند بتحقيق مفاجأة أمام مانشستر سيتي والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالرغم من إحراج مضيفه بهدف مُبكر من توقيع جود بيلينجهام.

الإقصاء لم يكن الحدث الأبرز بل فضّلت وسائل الإعلام تسليط الضوء على مواهب دورتموند والاستفسار من المدرب مايك زورك عنها بعد المباراة، إذ سُئل عن مصير نجمه ايرلينج هالاند ونيّة النادي بيعه الصيف المقبل.

وكان بروسيا دورتموند أعلن انه لا ينوي التخلّي عن نجمه هذا الصيف وأنه يواجه سوء تفاهم" مع مدير أعمال اللاعب مينو رايولا.

إلى ذلك أشار زورك إلى أن: "النادي يتصرّف مع اللاعب على أنه أحد ركائز مستقبل الفريق"، مضيفاً: "لا شيء سيتم بدون توقيعنا على موافقة الرحيل".

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بيلينجهام يسرق الأضواء

رغم الإقصاء إلا ان الشاب جود بيلينجهام كان يحظى بليلة أوروبية من الطراز الرفيع إذ أصبح أصغر لاعب يسجل مع بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بعمر الـ17 عاماً و289يوماً.

هذا التألّق لم يمر مرور الكرام لدى مدرب الخصم، بيب جواريدولا الذي أشاد باللاعب قائلاً: "لا أصدق أنه بعمرالـ17 سنة فقط، أعتقد أنه يكذب، هو رائع بهذا العمر، على صعيد التحرك وطلب الكرة، تحدثت لمدربه عنه وأجابني أن ما رأيته اليوم هو حقيقة تتكرر كل يوم في النادي".

مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع هالاند

إلى ذلك نُقل عن صحيفة الماركا الإسبانية مؤخراً أن السيتي يتصدر سباق التعاقد مع هالاند إذ تنوي تخصيص راتب 700 ألف يورو أسبوعياً لهالاند بعقد ممتد على 5 مواسم، لتجعل منه اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ البريميرليج، أي بمجموع سيصل إلى 170 مليون يورو طوال مدة تواجده مع النادي الإنجليزيي

بذلك سيكون مانشستر سيتي تكلّف قيمة 350 مليون يورو في صفقة هالاند بين قيمة إنتقال وأجور.