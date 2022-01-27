مؤامرة على العويس والمالكي .. جمهور الأهلي والاتحاد يتحدان في مواجهة السعودية وعمان

جمع اتفاق مشترك بين جمهور ناديي الأهلي والاتحاد، في مواجهة السعودية وعمان، للتآمر على اللاعبين المغضوب عليهما من قبل الجماهير؛ محمد العويس وعبد الإله المالكي.

لماذا الجمهور غاضب من العويس والمالكي؟

العويس؛ حارس مرمى الراقي، وقع على عقود انتقاله للهلال في صفقة انتقال حر، بنهاية الموسم الجاري، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع النادي الجداوي.

أما المالكي فبعدما أكد للجمهور أنه سيجدد عقده مع الاتحاد، فاجأ الجميع بانتقاله للزعيم، لكن بالاتفاق مع ناديه، إذ قام النادي الجداوي ببيع الستة أشهر المتبقية في عقده للهلال.

موقف اللاعبين أغضب الجمهور، خاصةً العويس في ظل مرور ناديه بأزمة فنية في الموسم الجاري.

إدارة الأهلي قررت تجميد حارس المرمى حتى نهاية الموسم، في ظل عدم تقديم الهلال عرض لشراء المدة المتبقية من عقده.

على ماذا اتفق جمهور الأهلي والاتحاد؟

المنتخب السعودي يستضيف حاليًا منتخب عمان، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأثناء المباراة، تصدر وسم "العويس عليكم والمالكي علينا"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في مؤامرة على اللاعبين.

الثنائي يشارك أساسيًا في المباراة، لذلك قرر جمهوري الراقي والعميد أن يطلقان صافرات الاستهجان على الثنائي أثناء المباراة، للتعبير عن الغضب الجم تجاههما.

ورغم تفاعل عدد كبير بتأييد المؤامرة إلا أنه أيضًا ظهرت أصوات عاقلة، تطالب بدعم جميع لاعبي المنتخب، حتى تحقيق حلم التأهل للمونديال.

ما هو موقف السعودية في تصفيات المونديال؟

الأخضر السعودي يتصدر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن اليابان صاحبة الوصافة.

فيما تأتي أستراليا في المركز الثالث بـ14 نقطة، ثم عمان بسبع نقاط، وخامسًا الصين بخمس نقاط، وأخيرًا فيتنام دون أي نقاط.

فوز السعودية في لقاء الليلة، بجانب فوزها في المباراة المقبلة أمام اليابان، المقرر إقامتها في الأول من فبراير المقبل، يعني تأهل الأخضر بنسبة كبيرة إلى نهائيات كأس العالم.

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