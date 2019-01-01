ترتيب مجموعات وجدول مباريات خليجي 24 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات كأس الخليج العربي 24 المقامة حاليًا في قطر وترتيب مجموعات والقنوات الناقلة لمباريات خليجي 24 التي انطلقت 26 نوفمبر 2019

عمر خليل

أُقيمت مساء يوم 14 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 17 ربيع الأول هجريًا، قرعة منافسات بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين، في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لاستئناف البطولة في الفترة بين 24 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر المقبل.

الكثير من اللغط كان مصاحبًا للبطولة في الآونة الأخيرة، حيث كانت من المفترض أن تقام بنظام الدوري بعدما انسحبت الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين من المشاركة فيها.

ولكن مساء الأربعاء، أعلن الاتحاد البحريني ثم الإماراتي ثم السعودي عن مشاركتهم في مراسم البطولة وتراجعهم عن القرار السابق في أعقاب تلقيهم دعوة جديدة من اتحاد الخليج العربي من أجل المشاركة.

بطولة الخليج أو كما تُلقب بـ"خليجي" لها تاريخ حافل ودائمًا ما كانت مكانًا للإثارة والمتعة لكل عشاق كرة القدم في العالم العربي وليس فقط في منطقة الخليج العربي، ويتوقع أن تتواصل الإشارة في هذه النسخة خصوصًا مع التقدم الهائل التي تعيشه أغلب المنتخبات العربية.

منتخب عمان هو حامل لقب البطولة والتي حققها في النسخة الماضية على حساب منتخب الإمارات بعد الفوز عليه في النهائي 5-4 بركلات الترجيح، في البطولة التي أُقيمت على الأراضي الكويتية.

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