مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، والتي ستبدأ بنهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال وأوراوا، وما هي القنوات الناقلة لجميع المباريات؟

يوم جديد من الإثارة والمُتعة الكروية خاصة مع إنطلاق الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20 أمس، والتي تُستكمل اليوم، بالإضافة إلى مباريات ف الدوري المصري، لذا فسنستعرض معكم أهم المباريات الهامة لليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019.

كما أشرنا من قبل عن أن اليوم ثاني أيام الجولة الخامسة من دوري الأبطال، فلنستعرض معاً اهم المواجهات بالبطولة، نبدأها بمباراتين قمة من قمم الجولة حين يحل بوروسيا دورتموند ضيفاً على برشلونة في كامب نو في صراع قوي على صدارة المجموعة السادسة التي يتقدم فيها البلاوجرانا حتى الأن بفارق نقطة واحدة فقط عن البوروسيون.

ومن المباريات القوية والهامة أيضاً مباراة ليفربول ضد نابولي بملعب الأنفيلد، والتي تأتي ضمن المجموعة الخامسة، وعلى الرغم من صداره الريدز للمجموعة حتى الأن بفارق نقطة عن الفريق الإيطالي، وإقتراب الفريقين من التأهل فعلياً إلى الدور القادم، إلا أن المباراة بها جانب معنوي وثأري خاصة لزملاء محمد صلاح بسبب هزيمتهم في الجولة الأولى بإيطاليا بهدفين دون رد.

في حين يحل شريكهم في المجموعة " الإنتر " ضيفاً على سلافيا براج ولا بديل عن تحقيق الفوز للإبقاء على أماله في التأهل، حيث يفصل بينه وبين الوصيف ثلاث نقاط كاملة، بينما يسافر تشيلسي إلى إسبانيا لمواجهة فالنسيا في مباراة غاية في القوة يتنافس فيها الفريقين رفقة أياكس ، خاصة وأنهم متعادلون في عدد نقاطهم الـ7.

وفي نطاق آخر من المواجهات يخوض بيراميدز مباراة هامة على المستوى المحلي أمام أسوان على استاد دار الدفاع الجوي، في حين يتواجه طنطا وسموحة في محاولة لتحسين ترتيبهم في جدول الترتيب.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019

دوري أبطال أوروبا 2019-20 - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة زينيت - أولمبيك ليون 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 6 فالنسيا - تشيلسي 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 1 برشلونة - بوروسيا دورتموند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 سلافيا براج - الإنتر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 ليل - أياكس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 جينك - ريد بول سالزبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية ليفربول - نابولي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 11 ار بي لايبزيج - بنفيكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3