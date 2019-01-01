مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، والتي ستبدأ بنهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال وأوراوا، وما هي القنوات الناقلة لجميع المباريات؟

يوم جديد من الإثارة والمُتعة الكروية خاصة مع إنطلاق الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20، بالإضافة إلى مباريات البطولة العربية والدوري المصري، لذا فسنستعرض معكم أهم المباريات الهامة لليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019.

كما أشرنا من قبل عن أن اليوم تبدأ فيه مباريات الجولة الخامسة من دوري الأبطال، فلنستعرض معاً اهم المواجهات بالبطولة، نبدأها بمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بالسانتياجو بيرنابيو، وهي المباراة التي يسعى فيها الملكي للثأر من بطل فرنسا بسبب ثلاثية الجولة الأولى.

وفي حين تتواجه الكرة الإيطالية بالإسبانية في مباراة قوية بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، سينفرد مانشستر سيتي بشاختار في استاد الاتحاد، ويذهب بايرن ميونخ ليفتك بالنجم الأحمر.

لابد لنا أن نُسلط الضوء على مباراة الإسماعيلي ضد الجزيرة الإماراتي في إياب دور الـ16 من البطولة العربية ويستضيفها ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي، وكان قد انتصر الدراويش في لقاء الذهاب بهدفين دون رد باستاد الإسماعيلية، في حين يستكمل الدوري المصري مبارياته حيث يلتقي نادي مصر بوادي دجلة، ويتواجه حرس الحدود وجهاً لوجه مع مصر المقاصة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

دوري أبطال أوروبا 2019-20 - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة لوكوموتيف موسكو - بايرن ليفركوزن 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 1 جلطة سراي - كلوب بروج 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 6 ريال مدريد - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 توتنهام - أوليمبياكوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 مانشستر سيتي - شاختار 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 يوفنتوس - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 النجم الأحمر - بايرن ميونخ 22:00 مصر، 23:00 السعودية أتالانتا - دينامو زغرب 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 4