مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019، والتي ستبدأ بنهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال وأوراوا، وما هي القنوات الناقلة لجميع المباريات؟

بعد عودة الدوريات ومسابقات الأندية في جميع أنحاء العالم بقوة السبت الماضي، والذي شهد قمم من العيار الثقيل على غرار مانشستر سيتي ضد تشيلسي ، ويوفنتوس ضد أتالانتا ونابولي ضد ميلان ، نعود من جديد لاستكمال بعض المباريات الهامة لليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019.

حيث تتجه أنظار مشجعي الكرة العربية الأفريقية عموما، والمصرية خصوصاً إلى عودة قطبي الدوري المصري من جديد للمنافسة المحلية، حيث يحل الأهلي ضيفاً على الجونة في الخامسة مساءً ضمن مباريات الجولة الخامسة من المسابقة، في حين يستضيف إنبي الزمالك بملعب الإنتاج الحربي ضمن الجولة السادسة من الدوري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

كما سنكون على موعد لمشاهدة آخر مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، والتي ستنتابع فيه المحترف المصري "محمود حسن تريزيجيه" رفقة فريقة أستون فيلا في مواجهة نيوكاسيل يونايتد في العاشرة مساءً.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019

الدوري الإنجليزي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - نيوكاسل يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2