مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا والدوري المصري وغيرهم والقنوات الناقلة..

عمر خليل

يمتلئ يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 22 صفر 1441 هجريًا، بالمباريات الكبيرة الممتعة في ليلة كروية خالصة، وذلك عندما تُسجل البطولة الأهم والأغلى، دوري أبطال أوروبا، عودتها من جديد، إلى جانب دوري أبطال آسيا مع وجود وكالعادة مبارايات في الدوري المصري.

البداية تكون من حيث انتهينا، عندما يستقبل أسوان فريق إنبي في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري، ثم نطير سويًا إلى المواجهة المرتقبة بين مصر المقاصة بقيادة المدرب أحمد حسام ميدو أمام وادي دجلة، في مباراة يتوقع أن تشهد عددًا كبيرًا من الأهداف والإثارة لا سيما وأن الفريقين يتبعان حمية هجومية واضحة.

ومن إفريقيا ومصر نطير إلى آسيا لنتابع المواجهة الأهم في القارة، عندما يحل السد القطري ضيفًا على الهلال السعودي على ملعب جامعة الملك عبد العزيز في إطار مباراة العودة من الدور نصف النهائي عن غرب القارة ببطولة دوري أبطال آسيا.

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ويتوقع أن تكون هذه المباراة نارية، لا سيما وأن السد مُنيّ بهزيمة ثقيلة ذهابًا برباعية لهدف، ورغم أنه ورقيًا حظوظه ضعيفة مع قوة الهلال الواضحة هذا الموسم، إلا أن وجود تشافي على دكة البدلاء في منصب المدير الفني ووجود الإمكانات الضخمة في الفريق القطري لن تجعل المباراة نزهة للزعيم السعودي، ولا ننسى موسم "الريمونتادا" الذي أكد وبرهن على أن كل شيء في كرة القدم وارد.

ثم نذهب إلى البطولة الأغلى والأكثر متابعة حول العالم، حيث يعود أخيرًا دوري أبطال أوروبا بعد طول توقف، وسيبدأ اليوم الحافل أوروبيًا بمواجهتين يحفظان حظهما من الإثارة، الأولى بين أتليتيكو مدريد وباير ليفركوزن، ذلك الفريق الألماني الذي يأخذ الكرة الهجومية الشاملة عنوانه بقيادة بيتر بوش الهولندي الذي يتبنى فلسفة الهولندي الأعظم يوهان كرويف، بيما على الجهة الأخرى يلتقي شاختار الأوكراني بدينامو زغرب الكرواتي وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ونصل بعدها إلى المباريات الأهم والأكثر إثارة، وبلا شك سيكون في مقدمتها قمة ريال مدريد وجلطة سراي، وربما أن الأجواء التي تصحب هذه المباراة بالنسبة للفريق الملكي هي سبب إضفاء الإثارة، فالمدرب زين الدين زيدان مستقبله على المحك في حال أن هُزم، وجوزيه مورينيو يستعد للانقضاض على المنصب.

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باريس سان جيرمان هو الآخر يُلاقي كلوب بروج في مباراة هامة جدًا للفريق الفرنسي الذي سيفتقد نجمه الأول نيمار بسبب الإصابة خلال التوقف الدولي، بينما يحل بايرن ميونخ الجريح في الدوري الألماني، ضيفًا على أولمبياكوس اليوناني في مباراة قد تُنهي مسيرة نيكو كوفاش في الأليانز آرينا إن تعرض للخسارة.

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وأخيرًا فإن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو يستعد رفقة فريقه يوفنتوس من أجل أن يُزيد من أرقامه القياسية أوروبيًا، عندما يستضيف لوكوموتيف موسكو على ملعب يوفنتوس آرينا في مواجهة قد تكون سهلة نسبيًا للمدرب ماوريسيو ساري.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

مواعيد مباريات الثلاثاء 22 أكتوبر 2019: دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة شاختار دونيستك - دينامو زغرب 18:55 بتوقيت مصر

19:55 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 7 أتليتيكو مدريد - باير ليفركوزن 18:55 بتوقيت مصر

19:55 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 ريال مدريد - جلطة سراي 21:00 بتوقيت مصر

22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 باريس سان جيرمان - كلوب بروج 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6 يوفنتوس - لوكوموتيف موسكو 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 أولمبياكوس - بايرن ميونخ 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 مانشستر سيتي - أتلانتا 18:55 بتوقيت مصر

19:55 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 توتنهام هوتسبيرز - النجم الأحمر 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

دوري أبطال آسيا المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - السد 18:15 بتوقيت مصر

19:15 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2