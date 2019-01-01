مواعيد مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات يوم السبت 30 نوفمبر 2013 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والألماني ودوري أبطال إفريقيا وبطولة خليجي 24، والقنوات الناقلة..

سبت جديد يحضر وتحضر معه المتعة والإثارة لكل عشاق ومحبي كرة القدم، ولكن هذا السبت له استثنائيته الخاصة، إذ يجمع بين الإثارة من ناحية كرة القدم العالمية وكذلك كرة القدم العربية سواء الآسيوية والإفريقية.

يمكنك أن تبدأ يومك بالدوري الإسباني، حيث ترى ريال مدريد وهو يواجه ديبورتيفو ألافيس، ثم توجه أنظارك صوب دوري أبطال إفريقيا، عندما يحل الزمالك ضيفًا على مازيمبي الكونغولي في مباراة هي الأصعب على الفارس الأبيض.

أما إذا كنت من عشاق الدوري الإنجليزي، فيومك سيبدأ بمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل، ويستمر بقمة ليفربول وبرايتون وصولًا توتنهام حيث جوزيه مورينيو يُلاقي بورنموث.

لكن أيضًا الدوري الألماني يحضر هو الآخر بمتعته عندما يُلاقي بايرن ميونخ نظيره الند باير ليفركوزن، بينما مستقبل لوسيان فافر على المحك في مباراة بوروسيا دورتموند ضد هيرتا برلين والتي لو خسرها الأسود سيتم التخلص من مدربهم.

ختام اليوم مسك، عندما تتحول الأنظار إلى بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين المقامة في قطر، عندما يلتقي منتخب السعودية بالبحرين، في الوقت الذي يلتقي منتخب الكويت مع حامل اللقب عمان.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2019، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

ترتيب دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة في ثمن النهائي

مواعيد مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2019

خليجي 24 المباراة الموعد القناة الناقلة الكويت - عمان 18:30 بتوقيت الكويت، 17:30 بتوقيت عمان beIN SPORTS HD

قنوات الكأس

KTV SPORTS

AD SPORTS HD

Dubai SPORTS

الرياضية السعودية

SPORTS السعودية - البحرين 20:00 بتوقيت السعودية والبحرين beIN SPORTS HD

قنوات الكأس

KTV SPORTS

AD SPORTS HD

Dubai SPORTS

الرياضية السعودية

Oman SPORTS

دوري أبطال إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة مازيمبي - الزمالك 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 الوداد البيضاوي - اتحاد الجزائر 17:00 بتوقيت المغرب والجزائر beIN SPORTS HD 1 الترجي - الرجاء البيضاوي 20:00 بتوقيت المغرب وتونس beIN SPORTS HD 1

الدوري الإنجليزي المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - نيوكاسل يونايتد 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 برايتون - ليفربول 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 7 وست هام يونايتد - تشيلسي 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 8 بورنموث - توتنهام 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - ديبورتيفو ألافيس 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الألماني المباراة الموعد القناة الناقلة هيرتا برلين - بوروسيا دورتموند 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 بايرن ميونخ - باير ليفركوزن 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5