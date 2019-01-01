مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والألماني والإيطالي وجميع المسابقات والقنوات الناقلة

كانت بداية هذا الأسبوع قوية جدًا كما هي العادة استكملت إثارة الأسبوع الماضي الذي شهد عودة الدوريات في جميع أنحاء العالم ودوري أبطال أوروبا ، وستواصل مباريات اليوم الأحد الأول من ديسمبر هذه الإثارة خاصةً في وطننا العربي والعالم.

بدأ بالقارة السمراء التي انتهت أمس من الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 ، وتستعد لاستقبال الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية اليوم، وسيواجه اليوم بيراميدز إينوجو رينجرز ، والنصر الليبي سيستضيف جوليبا ، كما سيستضيف حسنية أغادير إنييمبا ، أما المصري البورسعيدي فسيطير لمواجهة نواديبو خارج قواعده.

سنكون اليوم على موعد مع مباراة احتفالية بلاعب من الأبرز في تاريخ الهلال السعودي هو ياسر القحطاني، والذي صال وجال مع الموج الأزرق طوال العقد الماضي وحصد العديد من البطولات، وسيكون مهرجان اعتزاله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

نطير إلى أوروبا التي ستكون بها أقوى مباريات اليوم، ونبدأ بالدوري الإسباني الذي سيبدأ اليوم بمباراة بين إشبيلية وليجانيس في الأندلس، ثم سيستضيف أتلتيك بلباو غرناطة ، أما قمة الليجا ومباريات الأسبوع فستكون كلاسيكو مصغر بين برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء اليوم.

سيفتتح يوفنتوس مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمواجهة ساسوولو في ملعب آليانز، وسيكون عليه الفوز أو قبول فقدان الصدارة في حالة انتصار الإنتر على سبال في المباراة التالية مباشرةً، والتي ستقام في نفس توقيت مباراتي ميلان ضد بارما ولاتسيو ضد أودينيزي.

سيحل آرسنال ضيفًا ثقيلاً على نورويتش سيتي في مستهل مباريات اليوم من الدوري الإنجليزي ، وسنكون على موعد مع مباراة يمكن تسميتها بالقمة بين إيفرتون و ليستر سيتي ، وفي الختام سيواجه مانشستر يونايتد أستون فيلا.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019

كأس الكونفدرالية - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة إينوجو رينجرز - بيراميدز 15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 1 النصر - جوليبا 15:00 بتوقيت ليبيا، 16:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 8 حسنية أغادير - إنييمبا 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 5 نواديبو - المصري 21:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت المغرب beIN SPORTS HD 1

مباراة اعتزال ياسر القحطاني المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - Y20 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر الرياضية السعودية

الدوري الإنجليزي - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة نورويتش سيتي - آرسنال 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 ليستر سيتي - إيفرتون 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 7 مانشستر يونايتد - أستون فيلا 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - ليجانيس 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيك بلباو - غرناطة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيكو مدريد - برشلونة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3