مواعيد ونتائج مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2018-2019، الصفقات الجديدة والراحلون

كل ما تريد معرفته عن الزمالك في الموسم الجديد 2018-2019، موعد المباريات التحضيرية ومبارياته في الدوري المصري الممتاز، سوق انتقالات الصيف للفارس الأبيض

أحمد رضوان | تويتر

كان الموسم الماضي للزمالك موسماً للنسيان، حيث تعرض الفريق لعددٍ من الأزمات خلاله أثرت على نتائج الفريق الذي كاد أن يغيب عن البطولات الأفريقية الموسم القادم.

أنهى الفارس الأبيض الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري المصري الممتاز، وهو المركز الذي لا يؤهل لأي بطولةٍ قارية، لكنه نجح في إنقاذ الموسم والفوز بكأس مصر على حساب سموحة بركلات الجزاء الترجيحية، ليشارك بذلك في كأس الكونفدرالية 2019.

خرج أبناء القلعة البيضاء خروجاً مذلاً من الدور الأول من الكونفدرالية الموسم الماضي، حيث واجهوا فريق ويلايتا ديتشا وخسروا منه بركلات الجزاء بنتيجة (4-3)، وذلك بعد أن خسروا ذهاباً بهدفين لهدف، وانتصروا إياباً بنفس النتيجة.

يقود الفريق هذا الموسم المدرب الجديد السويسري كريستيان جروس، والذي يحمل على عاتقه مهمة إعادته لدوري أبطال أفريقيا على الأقل.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول تفصيلاً عن مباريات الزمالك التحضيرية لموسم 2018-2019، ومكان معسكره الصيفي، وما هي مباريات الفارس الأبيض في الدوري المصري؟ وما هي الصفقات الجديدة، ومن هم الراحلون عن القلعة البيضاء؟

جدول مباريات الزمالك التحضيرية للموسم الجديد 2018-2019

المباراة الموعد النتيجة الزمالك - نيورنبيرج الثلاثاء 10 يوليو 2018 أُلغيت الزمالك - الوصل الإماراتي الجمعة 13 يوليو 2018 0-5 الزمالك - القادسية الأربعاء 11 أغسطس 2018 0-0 القادسية - الزمالك الأربعاء 5 سبتمبر 2018 1-1

بدأ الزمالك معسكره التحضيري للموسم الجديد يوم الأحد 8 يوليو 2018 في ألمانيا، وخاض خلاله الفارس الأبيض مباراتان تحضيريتان، كانت الأولى ضد نيورنبيرج الألماني وأُلغيت في الدقيقة 40 بعد تدخل قوي من جنش على مهاجم الفريق الألماني، لكن الفارس الأبيض كان متقدم وقتها برباعيةٍ نظيفة، أما اللقاء الثاني فكان ضد الوصل الإماراتي وانتهت بانتصار الأبيض بخماسيةٍ نظيفة.

شارك الزمالك هذا الموسم في البطولة العربية 2018-19 ، واستهل مشواره فيها في أغسطس 2018 بمواجهة القادسية الكويتي والذي تأهل على حسابه بعد التعادل في مصر 0-0 و1-1 في الكويت مستفيداً بقاعدة الهدف خارج الأرض = هدفين في حال التعادل، ولكنه دوع البطولة في دور الـ16 أمام الاتحاد السكندري بركلات الجزاء بعد أن فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف قبل أن يخسر الإياب بنفس النتيجة ويتعرض للهزيمة في ضربات الحظ الترجيحية.

سوق انتقالات الزمالك في صيف 2018

أبرم الزمالك العديد من الصفقات في سوق انتقالات الصيف الحالي وهي: "حميد أحداد، فرجاني ساسي، إبراهيم حسن، بهاء مجدي، محمد حسن، عماد السيد، عمر السعيد، محمد عبد السلام".

الصفقات الجديدة للزمالك في سوق انتقالات صيف 2018:

اللاعب الفريق السابق المقابل المادي حميد أحداد دفاع الجديدي 1.4 مليون دولار فرجاني ساسي النصر السعودي 4 مليون دولار إبراهيم حسن الإسماعيلي 15 مليون جنيه + محمد الشامي ومحمد مجدي بهاء مجدي الإسماعيلي 10 مليون جنيه محمد حسن وادي دجلة 10 مليون جنيه عماد السيد إنبي 3 مليون جنيه عمر السعيد وادي دجلة 7 مليون جنيه محمد عبد السلام بتروجيت 4.5 مليون جنيه

تعاقد الزمالك مع لاعب واحد في سوق الانتقالات الشتوية الماضية وهو المهاجم المغربي الدولي خالد بوطيب

الصفقات الجديدة للزمالك في سوق انتقالات يناير 2019:

اللاعب السعر الفريق السابق خالد بوطيب 3 مليون يورو مالاتيا سبور - تركيا

رحل العديد من اللاعبين عن الزمالك في الصيف الحالي، أبرزهم المهاجم باسم مرسي والمدافع علي جبر.

الراحلون عن الزمالك في صيف 2018:

اللاعب الفريق نوع التعاقد باسم مرسي لاريسا - اليونان إعارة لمدة موسم واحد أحمد توفيق بيراميدز - مصر بيع نهائي مقابل 15 مليون جنيه علي جبر بيراميدز - مصر بيع نهائي مقابل 45 مليون جنيه محمد مجدي الإسماعيلي - مصر بيع نهائي محمد الشامي الإسماعيلي - مصر بيع نهائي بينجامين آتشيمبونج طلائع الجيش - مصر إعارة لمدة موسم واحد أحمد داوودا الاتحاد السكندري - مصر إعارة لمدة موسم واحد رزاق سيسيه الاتحاد السكندري - مصر إعارة لمدة موسم واحد خالد قمر الاتحاد السكندري - مصر بيع نهائي رمزي خالد الاتحاد السكندري - مصر صفقة انتقال حر أحمد الشناوي بيراميدز - مصر بيع نهائي مقابل 53.7 مليون دولار مصطفى فتحي بيراميدز - مصر إعارة لمدة موسم واحد إسلام جمال طلائع الجيش - مصر إعارة لمدة موسم واحد حسام باولو نجوم المستقبل - مصر صفقة انتقال حر مؤيد العجان لاعب حر فسخ العقد نانا بوكو لاعب حر فسخ العقد

شهد سوق الانتقالات الشتوية الماضية رحيل ثلاث لاعبين فقط عن صفوف الزمالك جميعهم على سبيل الإعارة

الراحلون عن الزمالك في شتاء 2019:

اللاعب الفريق نوع التعاقد كابونجو كاسونجو الوحدة - السعودية إعارة باسم مرسي سموحة - مصر إعارة محمود دونجا الإسماعيلي - مصر إعارة

موعد ونتائج مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2018-2019

انطلق الدوري المصري الممتاز يوم 1 أغسطس 2018، وشهد اليوم الأول مباراة الزمالك ضد بتروجيت التي انتهت بالتعادل سلبياً بدون أهداف.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2018-2019: