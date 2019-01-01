مواعيد ونتائج مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2018-2019، الصفقات الجديدة والراحلون
أحمد رضوان | تويتر
كان الموسم الماضي للزمالك موسماً للنسيان، حيث تعرض الفريق لعددٍ من الأزمات خلاله أثرت على نتائج الفريق الذي كاد أن يغيب عن البطولات الأفريقية الموسم القادم.
أنهى الفارس الأبيض الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري المصري الممتاز، وهو المركز الذي لا يؤهل لأي بطولةٍ قارية، لكنه نجح في إنقاذ الموسم والفوز بكأس مصر على حساب سموحة بركلات الجزاء الترجيحية، ليشارك بذلك في كأس الكونفدرالية 2019.
خرج أبناء القلعة البيضاء خروجاً مذلاً من الدور الأول من الكونفدرالية الموسم الماضي، حيث واجهوا فريق ويلايتا ديتشا وخسروا منه بركلات الجزاء بنتيجة (4-3)، وذلك بعد أن خسروا ذهاباً بهدفين لهدف، وانتصروا إياباً بنفس النتيجة.
يقود الفريق هذا الموسم المدرب الجديد السويسري كريستيان جروس، والذي يحمل على عاتقه مهمة إعادته لدوري أبطال أفريقيا على الأقل.
وفي هذا التقرير يقدم لكم جول تفصيلاً عن مباريات الزمالك التحضيرية لموسم 2018-2019، ومكان معسكره الصيفي، وما هي مباريات الفارس الأبيض في الدوري المصري؟ وما هي الصفقات الجديدة، ومن هم الراحلون عن القلعة البيضاء؟
جدول مباريات الزمالك التحضيرية للموسم الجديد 2018-2019
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الزمالك - نيورنبيرج
|الثلاثاء 10 يوليو 2018
|أُلغيت
|الزمالك - الوصل الإماراتي
|الجمعة 13 يوليو 2018
|0-5
|
الزمالك - القادسية
|
الأربعاء 11 أغسطس 2018
|0-0
|
القادسية - الزمالك
|
الأربعاء 5 سبتمبر 2018
|1-1
بدأ الزمالك معسكره التحضيري للموسم الجديد يوم الأحد 8 يوليو 2018 في ألمانيا، وخاض خلاله الفارس الأبيض مباراتان تحضيريتان، كانت الأولى ضد نيورنبيرج الألماني وأُلغيت في الدقيقة 40 بعد تدخل قوي من جنش على مهاجم الفريق الألماني، لكن الفارس الأبيض كان متقدم وقتها برباعيةٍ نظيفة، أما اللقاء الثاني فكان ضد الوصل الإماراتي وانتهت بانتصار الأبيض بخماسيةٍ نظيفة.
شارك الزمالك هذا الموسم في البطولة العربية 2018-19 ، واستهل مشواره فيها في أغسطس 2018 بمواجهة القادسية الكويتي والذي تأهل على حسابه بعد التعادل في مصر 0-0 و1-1 في الكويت مستفيداً بقاعدة الهدف خارج الأرض = هدفين في حال التعادل، ولكنه دوع البطولة في دور الـ16 أمام الاتحاد السكندري بركلات الجزاء بعد أن فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف قبل أن يخسر الإياب بنفس النتيجة ويتعرض للهزيمة في ضربات الحظ الترجيحية.
سوق انتقالات الزمالك في صيف 2018
أبرم الزمالك العديد من الصفقات في سوق انتقالات الصيف الحالي وهي: "حميد أحداد، فرجاني ساسي، إبراهيم حسن، بهاء مجدي، محمد حسن، عماد السيد، عمر السعيد، محمد عبد السلام".
الصفقات الجديدة للزمالك في سوق انتقالات صيف 2018:
|اللاعب
|الفريق السابق
|المقابل المادي
|حميد أحداد
|دفاع الجديدي
|1.4 مليون دولار
|فرجاني ساسي
|النصر السعودي
|4 مليون دولار
|إبراهيم حسن
|الإسماعيلي
|15 مليون جنيه + محمد الشامي ومحمد مجدي
|بهاء مجدي
|الإسماعيلي
|10 مليون جنيه
|محمد حسن
|وادي دجلة
|10 مليون جنيه
|عماد السيد
|إنبي
|3 مليون جنيه
|عمر السعيد
|وادي دجلة
|7 مليون جنيه
|محمد عبد السلام
|بتروجيت
|4.5 مليون جنيه
تعاقد الزمالك مع لاعب واحد في سوق الانتقالات الشتوية الماضية وهو المهاجم المغربي الدولي خالد بوطيب
الصفقات الجديدة للزمالك في سوق انتقالات يناير 2019:
|اللاعب
|السعر
|الفريق السابق
|خالد بوطيب
|3 مليون يورو
|مالاتيا سبور - تركيا
رحل العديد من اللاعبين عن الزمالك في الصيف الحالي، أبرزهم المهاجم باسم مرسي والمدافع علي جبر.
الراحلون عن الزمالك في صيف 2018:
|اللاعب
|الفريق
|نوع التعاقد
|باسم مرسي
|لاريسا - اليونان
|إعارة لمدة موسم واحد
|أحمد توفيق
|بيراميدز - مصر
|بيع نهائي مقابل 15 مليون جنيه
|علي جبر
|بيراميدز - مصر
|بيع نهائي مقابل 45 مليون جنيه
|محمد مجدي
|الإسماعيلي - مصر
|بيع نهائي
|محمد الشامي
|الإسماعيلي - مصر
|بيع نهائي
|بينجامين آتشيمبونج
|طلائع الجيش - مصر
|إعارة لمدة موسم واحد
|أحمد داوودا
|الاتحاد السكندري - مصر
|إعارة لمدة موسم واحد
|رزاق سيسيه
|الاتحاد السكندري - مصر
|إعارة لمدة موسم واحد
|خالد قمر
|الاتحاد السكندري - مصر
|بيع نهائي
|رمزي خالد
|الاتحاد السكندري - مصر
|صفقة انتقال حر
|أحمد الشناوي
|بيراميدز - مصر
|بيع نهائي مقابل 53.7 مليون دولار
|مصطفى فتحي
|بيراميدز - مصر
|إعارة لمدة موسم واحد
|إسلام جمال
|طلائع الجيش - مصر
|إعارة لمدة موسم واحد
|حسام باولو
|نجوم المستقبل - مصر
|صفقة انتقال حر
|مؤيد العجان
|لاعب حر
|فسخ العقد
|نانا بوكو
|لاعب حر
|فسخ العقد
شهد سوق الانتقالات الشتوية الماضية رحيل ثلاث لاعبين فقط عن صفوف الزمالك جميعهم على سبيل الإعارة
الراحلون عن الزمالك في شتاء 2019:
|اللاعب
|الفريق
|نوع التعاقد
|كابونجو كاسونجو
|الوحدة - السعودية
|إعارة
|باسم مرسي
|سموحة - مصر
|إعارة
|محمود دونجا
|الإسماعيلي - مصر
|إعارة
موعد ونتائج مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2018-2019
انطلق الدوري المصري الممتاز يوم 1 أغسطس 2018، وشهد اليوم الأول مباراة الزمالك ضد بتروجيت التي انتهت بالتعادل سلبياً بدون أهداف.
جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2018-2019:
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|بتروجيت - الزمالك
|الثلاثاء 31 يوليو 2018،
21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية
|0-0
|الزمالك - الاتحاد
|السبت 4 أغسطس 2018،
20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية
|1-5
|مصر المقاصة - الزمالك
|الخميس 16 أغسطس 2018،
21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية
|1-0
|الزمالك - نجوم المستقبل
|الإثنين 27 أغسطس 2018،
20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية
|1-0
|إنبي - الزمالك
|السبت 1 سبتمبر 2018،
21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية
|4-1
|الزمالك - الجيش
|الخميس 13 سبتمبر 2018،
21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية
|0-3
|سموحة - الزمالك
|الثلاثاء 18 سبتمبر 2018،
18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية
|1-1
|الزمالك - المقاولون العرب
|الأحد 23 سبتمبر 2018،
21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية
|1-2
|وادي دجلة - الزمالك
|الخميس 1 نوفمبر 2018،
20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية
|4-2
|الزمالك - حرس الحدود
|الأثنين 5 نوفمبر 2018،
18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية
|1-2
|الإنتاج الحربي - الزمالك
|السبت 10 نوفمبر 2018،
18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية
|2-1
|الزمالك - الداخلية
|الخميس 22 نوفمبر 2018،
19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية
|1-2
|الزمالك - الجونة
|الإثنين 26 نوفمبر 2018،
20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية
|0-3
|الزمالك - المصري
|الخميس 6 ديسمبر 2018،
19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية
|0-2
|الزمالك - بتروجيت
|الجمعة 28 ديسمبر 2018،
19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية
|0-2
|الاتحاد - الزمالك
|السبت 5 يناير 2019،
18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية
|3-1
|الزمالك - بيراميدز
|الخميس 24 يناير 2019،
20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية
|3-3
|الزمالك - مصر المقاصة
|الثلاثاء 29 يناير 2019،
20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية
|1-4
|النجوم - الزمالك
|السبت 9 فبراير 2019،
18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية
|1-0
|الزمالك - إنبي
|الأحد 17 فبراير 2019،
18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية
|1-2
|طلائع الجيش - الزمالك
|الأربعاء 20 فبراير 2019،
17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية
|2-2
|المقاولون العرب - الزمالك
|الأربعاء 20 مارس 2019،
19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية
|2-2
|الزمالك - الأهلي
|السبت 30 مارس 2019،
19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية
|0-0
|الزمالك - سموحة
|الأربعاء 3 أبريل 2019،
19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية
|0-1
|المصري - الزمالك
|الخميس 11 أبريل 2019،
17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية
|1-2
|الإسماعيلي - الزمالك
|الخميس 18 أبريل 2019،
17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية
|2-0
|بيراميدز - الزمالك
|الثلاثاء 23 أبريل 2019،
20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية
|0-1
|الزمالك - وادي دجلة
|الخميس 9 مايو 2019،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية
|1-2
|الداخلية - الزمالك
|الأحد 12 مايو 2019،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية
|2-1
|الزمالك - الإنتاج الحربي
|الخميس 30 مايو 2019،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية
|1-1
|حرس الحدود - الزمالك
|الإثنين 3 يونيو 2019،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية
|1-1
|الجونة - الزمالك
|الأحد 21 يوليو 2019،
20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية
|2-2