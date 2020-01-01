دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

مواعيد مباريات الجولة 22 من الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

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مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الواحدة والعشرين من الدوري السعودي 2019-20

تُفتتح الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الموافق 17 رجب 1441، بأربع مباريات دفعة واحدة في ترقب كبير من جانب الإتحاد السعودي وسط مخاوف كبيرة بسبب فيروس كورونا.

ومازال المسئولين في السعودية لم يصدروا قراراً بشأن المباريات خاصة بسبب عقود الرعاية الكبيرة وحجم الإنفاق الذي يخرج من جانب الأندية مما جعل الدوري السعودي واحداً من أقوى الدوريات بالوطن العربي في الوقت الحالي

ستشهد الجولة عدد من المباريات المهمة أبرزها مواجهة الأهلي أمام التعاون بالإضافة إلى الإتحاد ضد الوحدة

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    بينما سيواجه متصدر الدوري نادي الهلال نظيره ضمك ويحاول نادي النصر التمسك بأمل المنافسة عند مواجهة الر

    وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة، الملاعب وجدول الترتيب.

    مواعيد مباريات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري السعودي 2019-20

    حارس مرمى النصر وهداف الهلال على رأس التشكيل المثالي لذهاب الدوري السعودي

    المباراة

    الملعب

    الموعد

    القناة الناقلة

    ضمك - الهلال

    		 استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) الأربعاء 11 مارس 2020،
    17 رجب 1441،
    15:10 السعودية، 16:10 مصر    		 KSA SPORTS
    الفيحاء - أبها ملعب مدينة المجمعة الرياضية الأربعاء 11 مارس 2020،
    17 رجب 1441،
    17:45 السعودية، 18:45 مصر    		 KSA SPORTS
    التعاون - الأهلي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الأربعاء 11 مارس 2020،
    17 رجب 1441،
    17:50 السعودية، 18:50 مصر    		 KSA SPORTS
    النصر - الرائد   استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) الأربعاء 11 مارس 2020،
    17 رجب 1441،
    19:45 السعودية، 20:45 مصر    		 KSA SPORTS
    الفتح - العدالة  ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الخميس 12 مارس 2020،
    18 رجب 1441،
    17:30 السعودية، 18:30 مصر    		 KSA SPORTS
    الإتحاد - الوحدة مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) الخميس 12 مارس 2020،
    18 رجب 1441،
    19:45 السعودية، 20:45 مصر    		 KSA SPORTS
    الحزم - الفيصلي ملعب نادي الحزم الجمعة 13 مارس 2020،
    19 رجب 1441،
    17:50 السعودية، 18:50 مصر    		 KSA SPORTS
    الإتفاق -الشباب  استاد الأمير محمد بن فهد الجمعة 13 مارس 2020،
    19 رجب 1441
    19:45 السعودية، 20:45 مصر    		 KSA SPORTS

    جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-20:

    الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
    1 الهلال 21 15 5 1 51 18 +33 50
    2 النصر 21 12 6 3 36 15 +21 42
    3 الأهلي 21 11 4 6 36 24 +12 37
    4 الوحدة 21 12 0 9 33 27 +6 36
    5 الفيصلي 21 10 4 7 28 24 +4 34
    6 الرائد 21 9 5 7 29 36 -7 32
    7 الشباب 21 9 4 8 28 29 -1 31
    8 التعاون 21 8 5 8 28 27 +1 29
    9 الفيحاء 21 7 6 8 27 29 -2 27
    10 أبها 21 8 3 10 30 39 -9 27
    11 الاتفاق 21 8 2 11 33 29 +4 26
    12 الاتحاد 21 6 5 10 29 31 -2 23
    13 الحزم 21 6 5 10 28 39 -11 23
    14 الفتح 21 4 7 10 27 36 -9 19
    15 ضمك 21 4 5 12 22 41 -19 17
    16 العدالة 21 2 8 11 20 41 -21 14

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