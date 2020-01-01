مواعيد مباريات الجولة 18 من الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي 2019-20

تنطلق الجولة الثامنية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء الإثنين الموافق 10 فبراير 2020، الموافق 15 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في أسبوع يمتلئ بالمباريات التي تُنذر بالمتعة والإثارة.

تعتبر أهم مباريات الجولة هي التي ستجمع نادي الأهلي الذي يقبع في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 5 نقاط على القمة ضد نادي الوحدة صاحب المركز الرابع رصيد 30 نقطة حيثُ سيكون لقاء مشتعل لرغبة كل منهما في الفوز لإستمرار منافسته على القمة، أما ثاني أصعب المواجهات هي مباراة نادي النصر المتواجد خلف نادي الهلال على قمة الدوري السعودي برصيد 35 نقطة ضد نادي الشباب صاحب المركز الثامن رصيد 25 نقطة ويرغب في تحسين مركزه .

ومن ضمن المباريات الهامة في هذا الأسبوع هي مباراة نادي الإتحاد المتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة في مواجهة نادي ضمك صاحب المركز الأخير برصيد 11 نقطة حيثُ يسعى الزعيم في الإنتصار للصعود أكثر في منتصف الجدول بعد فترة تخبطات كبيرة كادت أن تطيح بالفريق من الدوري الموسم الماضي .

المزيد من الفرق

الجدير بالذكر أن نادي الهلال متصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة سيدخل هذا الأسبوع في مواجهة نادي الفيحاء صاحب المركز العاشر برصيد 21 نقطة برغبة في حسم المباراة بشكل مبكر لأن تركيز كل لاعبيه في أولى مواجهات دوري أبطال آسيا .

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة، الملاعب وجدول الترتيب.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي 2019-20

حارس مرمى النصر وهداف الهلال على رأس التشكيل المثالي لذهاب الدوري السعودي

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الإتحاد - ضمك جامعة الملك عبد العزيز االإثنين 10 فبراير 2020،

15 جمادي الآخر 1441،

19:20 السعودية، 18:20 مصر KSA SPORTS الإتفاق - الحزم الأمير محمد بن فهد الخميس 13 فبراير 2020،

18 جمادي الآخر 1441،

14:30 السعودية، 13:30 مصر KSA SPORTS الفيحاء - الهلال مدينة الملك سلمان الرياضية الخميس 13 فبراير 2020،

18 جمادي الآخر 1441،

17:20 السعودية، 16:20 مصر KSA SPORTS العدالة - التعاون مدين الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الجمعة 14فبراير 2020،

19 جمادي الآخر 1441،

14:30 السعودية، 13:30 مصر KSA SPORTS الشباب - النصر الأمير فيصل بن فهد الجمعة 14 فبراير 2020،

19 جمادي الآخر 1441،

17:25 السعودية، 16:25 مصر KSA SPORTS الوحدة - الأهلي الملك عبد العزيز الجمعة 14 فبراير 2020،

19 جمادي الآخر 1441،

19:25 السعودية، 18:25 مصر KSA SPORTS الرائد - أبها مدينة الملك عبدالله

السبت 15 فبراير 2020،

13 جمادي الآخر 1441،

18:30 السعودية، 17:30 مصر KSA SPORTS الفتح - الفيصلي مدين الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

الجمعة 7 فبراير 2020،

13 جمادي الآخر 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر KSA SPORTS

ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الهلال 17 11 5 1 47 18 +29 38 2 النصر 17 10 5 2 26 8 +18 35 3 الأهلي 17 10 3 4 33 19 +14 33 4 الوحدة 17 10 0 7 26 20 +6 30 5 التعاون 17 8 3 6 26 23 +3 27 6 الرائد 17 8 3 6 25 31 -7 27 7 الفيصلي 17 8 3 6 20 18 +2 27 8 الشباب 17 7 4 6 18 18 0 25 9 أبها 17 7 2 8 24 30 -6 23 10 الفيحاء 17 5 6 6 22 26 -4 21 11 الاتفاق 17 6 2 9 25 23 +2 20 12 الاتحاد 17 5 4 8 22 26 -4 19 13 الحزم 17 5 4 8 24 31 -7 18 14 العدالة 17 2 6 9 18 33 -15 12 15 الفتح 17 2 5 10 21 32 -11 11 16 ضمك 17 2 5 10 13 34 -21 11

نتائج مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي 2019-20

حارس مرمى النصر وهداف الهلال على رأس التشكيل المثالي لذهاب الدوري السعودي