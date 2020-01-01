مواعيد مباريات الجولة 17 من الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي 2019-20

تنطلق الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء الأربعاء الموافق 5 فبراير 2020، الموافق 11 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في أسبوع يمتلئ بالمباريات التي تُنذر بالمتعة والإثارة.

البداية ستكون بمباراة العدالة أمام ضمك وهي مباراة فيصلية في صراع الهبوط، قبل أن يحل الاتحاد ضيفًا على التعاون وتأتي قمة اليوم بمباراة الهلال أمام الرائد.

وفي يوم الخميس يفتتح النصر المباريات أمام الفتح وعينه على الثلاث نقاط لتعويض التعادل المخيب للآمال في الجولة الماضية مع ضمك، قبل أن يلتقي الأهلي مع الاتفاق، وفي الجمعة يستضيف أبها نظيره الوحدة.

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الفيحاء والحزم ثم مباراة الشباب والفيصلي ويُسدل الستار على هذه الجولة التي تحتوي على مباريات قد تكون محورية في تحديد مراكز القمة والقاع.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة، الملاعب وجدول الترتيب.

مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي 2019-20

حارس مرمى النصر وهداف الهلال على رأس التشكيل المثالي لذهاب الدوري السعودي

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ضمك - العدالة مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الأربعاء 5 فبراير 2020،

11 جمادي الآخر 1441،

16:00 السعودية، 15:00 مصر KSA SPORTS التعاون - الاتحاد مدينة الملك عبدلله الرياضية ببريدة الأربعاء 5 فبراير 2020،

11 جمادي الآخر 1441،

18:25 السعودية، 17:25 مصر KSA SPORTS الهلال - الرائد جامعة الملك عبد العزيز الأربعاء 5 فبراير 2020،

11 جمادي الآخر 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر KSA SPORTS النصر - الفتح ملعب الملك فهد الدولي الخميس 6 فبراير 2020،

12 جمادي الآخر 1441،

18:20 السعودية، 17:20 مصر KSA SPORTS الأهلي - الاتفاق الجوهرة المشعة الخميس 6 فبراير 2020،

12 جمادي الآخر 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر KSA SPORTS أبها - الوحدة ملعب الأمير سلطان بن العزيز الرياضية الجمعة 7 فبراير 2020،

13 جمادي الآخر 1441،

16:00 السعودية، 15:00 مصر KSA SPORTS الحزم - الفيحاء ملعب نادي الحزم الجمعة 7 فبراير 2020،

13 جمادي الآخر 1441،

18:30 السعودية، 17:30 مصر KSA SPORTS الفيصلي - الشباب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية الجمعة 7 فبراير 2020،

13 جمادي الآخر 1441،

20:20 السعودية، 19:20 مصر KSA SPORTS