مواعيد مباريات الجولة 15 من الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي 2019-20

تنطلق الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء الخميس الموافق 23 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 28 جمادي الأول 1441 هجريًا، عندما يلتقي الفتح مع نظيره ضمك ويحل الأهلي ضيفًا على الرائد.

ثم تستأنف الجولة مساء الجمعة بمباراة التعاون والفيحاء يليها مباراة في غاية الأهمية بين النصر والاتفاق، على أن يلتقي الحزم بالوحدة بعدها.

السبت سيكون مليئًا بالقمم المثيرة، إذ يبدأ اليوم بمباراة واعدة بين أبها والفيصلي، ثم القمة الكبرى بين الهلال والشباب وتُختتم الجولة بمباراة مثيرة بين الاتحاد والعدالة.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة، الملاعب وجدول الترتيب.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي 2019-20

الهلال والأهلي و10 مباريات عربية لا تُفوت في يناير

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الفتح - ضمك ملعب الملك عبد الله بن جلوي الخميس 23 يناير 2020،

28 جمادي الأول 1441،

17:55 بتوقيت السعودية، 16:55 بتوقيت مصر KSA SPORTS الرائد - الأهلي مدينة الملك عبد الله الرياضية الخميس 23 يناير 2020،

28 جمادي الأول 1441،

20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت مصر KSA SPORTS الفيحاء - التعاون مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية الجمعة 24 يناير 2020،

29 جمادي الأول 1441،

15:35 بتوقيت السعودية، 14:35 بتوقيت مصر KSA SPORTS الاتفاق - النصر الأمير محمد بن فهد الجمعة 24 يناير 2020،

29 جمادي الأول 1441،

17:55 بتوقيت السعودية، 16:55 بتوقيت مصر KSA SPORTS الوحدة - الحزم الملك عبد العزيز الجمعة 24 يناير 2020،

29 جمادي الأول 1441،

20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت مصر KSA SPORTS أبها - الفيصلي الأمير سلطان بن عبد العزيز السبت 25 يناير 2020،

30 جمادي الأول 1441،

15:55 بتوقيت السعودية، 14:55 بتوقيت مصر KSA SPORTS الشباب - الهلال ملعب الملك فهد الدولي السبت 25 يناير 2020،

30 جمادي الأول 1441،

18:10 بتوقيت السعودية، 17:10 بتوقيت مصر KSA SPORTS الاتحاد - العدالة الجوهرة المشعة السبت 25 يناير 2020،

30 جمادي الأول 1441،

20:10 بتوقيت السعودية، 19:10 بتوقيت مصر KSA SPORTS

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020