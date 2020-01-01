مواعيد مباريات الجولة 14 من الدوري المصري، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على مواعيد مباريات الجولة 14 من الدوري المصري، والتي تشهد مباريات قوية للزمالك والأهلي والإسماعيلي، وما هي القنوات الناقلة والترتيب..

تنطلق مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير 2020 هجريًا، الموافق 23 جمادي الأخر 1441 هجريًا، وسيشهد لعب بعض المباريات المؤجلة منذ بداية العام الحالي، على أن تؤجل مباريات الأسبوع الرابع عشر إلى الجولة الثامنة عشر من مسابقات الدوري.

ستكون ضربة البداية بمواجهة بين إنبي صاحب المركز التاسع ونادي مصر الذي يقترب من مراكز الهبوط بتواجده في الترتيب الخامس عشر برصيد 11 نقطة فقط، وفي نفس اليوم سيتقابل كلا من حرس الحدود مع الإنتاج الحربي في مباراة متكافئة لأن كلا الفريقين يملكا نفس العدد من النقاط وهو 18 نقطة، وكذلك أيضًا نفس الحال لمواجهة الإسماعيلي وسموحة والفارق بينهما نقطة لصالح الفريق السكندري.

ستقام قمة مباريات هذه الجولة في اليوم التالي وهي تلك التي ستجمع بين الأهلي متصدر الترتيب والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني، وفي اليوم الثالث ستقام عدة لقاءات أبرزها تلك التي سيستضيف فيها المصري فريق الزمالك ثالث الترتيب والذي استعاد بريقه مؤخرًا بقيادة كارتيرون في مباراة ليست سهلة على الفريق البورسعيدي الذي يحتل المركز الحادي عشر.

ستُختتم مباريات الأسبوع الرابع عشر بمواجهتين يوم الثلاثاء الأولى بين طنطا والجونة، والثانية بين بيراميدز والاتحاد السكندري في واحدة من أكثر اللقاءات المنتظرة هذا الأسبوع بسبب تقارب مستوى الفريقين باحتلالهما المركزين الخامس والرابع في الجدول.

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موعد مباريات الدوري المصري 2019-20 - الجولة الرابعة عشر

تعديلات على جدول مباريات الدوري المصري الممتاز

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة إنبي - نادي مصر استاد بتروسبورت السبت 18 يناير 2020،

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الإنتاج الحربي حرس الحدود استاد الإنتاج الحربي السبت 18 يناير 2020،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD سموحة - الإسماعيلي استاد حرس الحدود السبت 18 يناير 2020،

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD المقاولون - الأهلي استاد الإنتاج الحربي الأحد 19 يناير 2020،

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD أسوان - وادي دجلة استاد أسوان الاثنين 20 يناير 2020،

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD طلائع الجيش - الاتحاد استاد جهاز الرياضة الاثنين 20 يناير 2020،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الزمالك - المصري استاد حرس الحدود الاثنين 20 يناير 2020

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD طنطا - الجونة استاد طنطا الرياضي الثلاثاء 21 يناير 2020

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD بيراميدز - مصر المقاصة استاد الدفاع الجوي الثلاثاء 21 يناير 2020

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

أبرز الغائبين عن الجولة الرابعة عشر في الدوري المصري

للإصابة للإيقاف محمد محمود - الأهلي لا يوجد حمدي فتحي - الأهلي لا يوجد كريم نيدفيد - الأهلي لا يوجد رمضان صبحي - الأهلي لا يوجد سعد سمير - الأهلي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري المصري 2019-2020