الدوري المصري الممتاز

مواعيد مباريات الجولة 14 من الدوري المصري، القنوات الناقلة والترتيب

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تعرف على مواعيد مباريات الجولة 14 من الدوري المصري، والتي تشهد مباريات قوية للزمالك والأهلي والإسماعيلي، وما هي القنوات الناقلة والترتيب..

تنطلق مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير 2020 هجريًا، الموافق 23 جمادي الأخر 1441 هجريًا، وسيشهد لعب بعض المباريات المؤجلة منذ بداية العام الحالي، على أن تؤجل مباريات الأسبوع الرابع عشر إلى الجولة الثامنة عشر من مسابقات الدوري.

ستكون ضربة البداية بمواجهة بين إنبي صاحب المركز التاسع ونادي مصر الذي يقترب من مراكز الهبوط بتواجده في الترتيب الخامس عشر برصيد 11 نقطة فقط، وفي نفس اليوم سيتقابل كلا من حرس الحدود مع الإنتاج الحربي في مباراة متكافئة لأن كلا الفريقين يملكا نفس العدد من النقاط وهو 18 نقطة، وكذلك أيضًا نفس الحال لمواجهة الإسماعيلي وسموحة والفارق بينهما نقطة لصالح الفريق السكندري.

ستقام قمة مباريات هذه الجولة في اليوم التالي وهي تلك التي ستجمع بين الأهلي متصدر الترتيب والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني، وفي اليوم الثالث ستقام عدة لقاءات أبرزها تلك التي سيستضيف فيها المصري فريق الزمالك ثالث الترتيب والذي استعاد بريقه مؤخرًا بقيادة كارتيرون في مباراة ليست سهلة على الفريق البورسعيدي الذي يحتل المركز الحادي عشر.

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ستُختتم مباريات الأسبوع الرابع عشر بمواجهتين يوم الثلاثاء الأولى بين طنطا والجونة، والثانية بين بيراميدز والاتحاد السكندري في واحدة من أكثر اللقاءات المنتظرة هذا الأسبوع بسبب تقارب مستوى الفريقين باحتلالهما المركزين الخامس والرابع في الجدول.

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موعد مباريات الدوري المصري 2019-20 - الجولة الرابعة عشر

الزمالك - أشرف بنشرقي - يوسف أوباما

تعديلات على جدول مباريات الدوري المصري الممتاز

المباراة

الملعب

الموعد

القناة الناقلة

إنبي - نادي مصر استاد بتروسبورت السبت 18 يناير 2020،
14:30 بتوقيت مصر		 ON SPORTS HD
TIME SPORTS HD
الإنتاج الحربي حرس الحدود  استاد الإنتاج الحربي السبت 18 يناير 2020،
17:00 بتوقيت مصر		 ON SPORTS HD
TIME SPORTS HD
سموحة - الإسماعيلي استاد حرس الحدود السبت 18 يناير 2020،
19:30 بتوقيت مصر		  ON SPORTS HD
TIME SPORTS HD
المقاولون - الأهلي استاد الإنتاج الحربي الأحد 19 يناير 2020،
19:30 بتوقيت مصر		 ON SPORTS HD
TIME SPORTS HD
أسوان - وادي دجلة استاد أسوان الاثنين 20 يناير 2020،
14:30 بتوقيت مصر		 ON SPORTS HD
TIME SPORTS HD
طلائع الجيش - الاتحاد استاد جهاز الرياضة الاثنين 20 يناير 2020،
17:00 بتوقيت مصر		 ON SPORTS HD
TIME SPORTS HD
الزمالك - المصري استاد حرس الحدود الاثنين 20 يناير 2020
19:30 بتوقيت مصر		 ON SPORTS HD
TIME SPORTS HD
طنطا - الجونة استاد طنطا الرياضي الثلاثاء 21 يناير 2020
14:30 بتوقيت مصر		 ON SPORTS HD
TIME SPORTS HD
بيراميدز - مصر المقاصة استاد الدفاع الجوي الثلاثاء 21 يناير 2020
19:30 بتوقيت مصر		 ON SPORTS HD
TIME SPORTS HD

أبرز الغائبين عن الجولة الرابعة عشر في الدوري المصري

للإصابة

للإيقاف

محمد محمود - الأهلي لا يوجد
حمدي فتحي - الأهلي لا يوجد
كريم نيدفيد - الأهلي لا يوجد
رمضان صبحي - الأهلي لا يوجد
سعد سمير - الأهلي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري المصري 2019-2020

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
1 الأهلي 11 11 0 0 33 2 +31 33
2 المقاولون العرب 13 9 2 2 18 8 +10 29
3 الزمالك 12 7 3 2 17 9 +8 24
4 الاتحاد 12 6 4 3 13 11 +2 22
5 بيراميدز 13 5 5 3 19 15 +4 20
6 حرس الحدود 13 4 6 3 11 8 +3 18
7 سموحة 13 4 6 3 15 14 +1 18
8 الإنتاج الحربي 13 4 6 3 11 11 0 18
9 إنبي 13 4 5 4 14 15 -1 17
10 الإسماعيلي 13 5 2 6 9 13 -4 17
11 المصري 12 4 4 4 13 11 +1 16
12 الجونة 13 3 3 7 9 19 -10 12
13 مصر المقاصة 13 2 5 6 14 20 -6 11
14 طلائع الجيش 13 2 5 6 12 18 -6 11
15 نادي مصر 13 2 5 6 9 14 -9 11
16 وادي دجلة 13 2 4 7 13 21 -8 10
17 طنطا 13 1 7 5 11 19 -8 10
18 أسوان 13 1 6 6 13 22 -9 9

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