مواعيد مباريات الجولة 13 من الدوري المصري، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على مواعيد مباريات الجولة 13 من الدوري المصري، والتي تشهد مباريات قوية للزمالك والأهلي والإسماعيلي، وما هي القنوات الناقلة والترتيب..

تنطلق مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير 2020 هجريًا، الموافق 16 جمادي الأخر 1441 هجريًا، وستُستهل مبارياته بمواجهة بين المقاولون العرب وصيف الترتيب ضد نادي مصر الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على البقاء.

ستُقام ثلاثة لقاءات في اليوم التالي، أبرزها التي ستجمع بين الإسماعيلي صاحب المركز الحادي عشر وطلائع الجيش الذي يحتل الترتيب الثامن بفارق 3 نقاط عن برازيل الكرة المصرية، كما سيتقابل حرس الحدود مع سموحة في أكثر المباريات المتكافئة هذه الجولة ولكلاهما نفس الرصيد من النقاط وهو 17 نقطة.

يستضيف الأهلي فريق طنطا ويبحث المارد الأحمر عن السلسلة القياسية بتحقيق الانتصار الحادي عشر على التوالي، لم يفقد حامل اللقب أي نقطة هذا الموسم حتى الآن وسكن شباكه هدفين فقط، هل سيتمكن طنطا من إحراج المتصدر مثلما فعل مع الزمالك في الجولة الماضية؟، وفي نفس اليوم سيلعب الفارس الأبيض مع الجونة وسيبحث عن مواصلة انطلاقته التي بدأها منذ أسبوعين.

ستُختتم مباريات الأسبوع الثالث عشر بمواجهتين الأولى بين أسوان والمصري، والثانية بين الاتحاد السكندري وبيراميدز في واحدة من أكثر اللقاءات المنتظرة هذا الأسبوع بسبب تقارب مستوى الفريقين.

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة نادي مصر - المقاولون العرب استاد الكلية الحربية السبت11 يناير 2020،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD حرس الحدود - سموحة استاد حرس الحدود الأحد12 يناير 2020،

14:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD مصر المقاصة - إنبي استاد الإنتاج الحربي الأحد 12 يناير 2020،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الإسماعيلي - طلائع الجيش استاد الإسماعيلية الأحد 12 يناير 2020،

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD وادي دجلة - الإنتاج الحربي استاد بتروسبورت الاثنين 13 يناير 2020،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الجونة - الزمالك استاد الجونة الأربعاء 15 يناير 2020،

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الأهلي - طنطا استاد القاهرة الأربعاء 15 يناير 2020

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD المصري - أسوان استاد الجيش الخميس 16 يناير 2020

17:00 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD الاتحاد السكندري - بيراميدز ستاد الإسكندرية الخميس16 يناير 2020

19:30 بتوقيت مصر ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

أبرز الغائبين عن الجولة الثالثة عشر في الدوري المصري

للإصابة للإيقاف محمد محمود - الأهلي لا يوجد حمدي فتحي - الأهلي لا يوجد كريم نيدفيد - الأهلي لا يوجد رمضان صبحي - الأهلي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري المصري 2019-2020