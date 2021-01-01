مواعيد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والملاعب المستضيفة للمباريات؟

تتواصل متعة عشاق كرة القدم في القارة الصفراء مع انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وذلك يوم السبت 17 أبريل 2021.

مجموعات قوية في دوري الأبطال الآسيوية هذا العام كما هي العادة، ففي المجموعة الأولى يتنافس الهلال السعودي أحد أكثر الأندية فوزًا بالبطولة رفقة شباب الأهلي دبي ونادي استقلول الطاجيكي ونادي أجمك الأوزبكي الذي أقصى الغرافة في الملحق.

يتنافس في المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021 الشارقة وتراكتور وباختاكور والقوة الجوية العراقي، فيما يتواجد في المجموعة الثالثة الدحيل والأهلي السعودي واستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 السد والنصر والوحدات وفولاد في المجموعة الرابعة، أما آخر مجموعات الغرب فيتواجد بها بيرسبوليس والريان وجوا الهندي والوحدة الإماراتي.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تغير نظام دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث سيتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً للدور الثاني، وسيلحق بهم أفضل 3 فرق حققت المركز الثاني من الشرق، وأفضل وصفاء الغرب، وتقام مباريات كل مجموعة في مدينة واحدة بنظام التجمع كما انتهت النسخة السابقة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة والملاعب.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي على ما يبدو لم تحصل على الحقوق من جديد.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوضول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

البطولة المتابعة عبر الإنترنت دوري أبطال آسيا 2021 موقع جول، GSA

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 - الجولة الثانية

بداية مباريات الجولة الثانية في دوري أبطال آسيا ستكون قوية، فسيلعب الوحدة الإماراتي مع جوا الهندي بينما يلاقي القوة الجوية نظيره باختاكور.

ولن تخلو الجولة الثانية من الديربيات العربية القوية، إذ يلعب النصر مع السد، كما يلاقي الأهلي نظيره الدحيل، ويواجه شباب الأهلي دبي فريق الهلال السعودي.

وختام مباريات الجولة سيكون يوم الأحد 18 أبريل بمباراة الشرطة العراقي مع استقلال طهران الإيراني.

المباراة الموعد النتيجة الملعب الوحدة - جوا السبت 17 أبريل 2021،

5 رمضان 1442،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - ستاد فاتوردا القوة الجوية - باختاكور السبت 17 أبريل 2021،

2 رمضان 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ستاد الشارقة الريان - بيرسبوليس السبت 17 أبريل 2021،

5 رمضان 1442،

20:00 قطر، 21:00 الإمارات - ستاد فاتوردا النصر - السد السبت 17 أبريل 2021،

5 رمضان 1442،

21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات - ستاد مدينة الملك سعود الرياضية فولاذ - الوحدات السبت 17 أبريل 2021،

5 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 20:00 الأردن - ستاد الملك فهد الدولي تراكتور - الشارقة السبت 17 أبريل 2021،

5 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - ستاد الشارقة الأهلي - الدحيل الأحد 18 أبريل 2021،

6 رمضان 1442،

20:45 السعودية وقطر، 21:45 الإمارات - الجوهرة المشعة شباب الأهلي - الهلال الأحد 18 أبريل 2021،

6 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات - ستاد الأمير فيصل بن فهد أجمك - استقلول الأحد 18 أبريل 2021،

6 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات - ستاد الملك فهد الدولي الشرطة - استقلال الأحد 18 أبريل 2021،

6 رمضان 1442،

23:15 السعودية، 00:15 الإمارات "اليوم التالي" - الجوهرة المشعة

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الهلال 1 0 1 0 2 2 0 1 2 أجمك 1 0 1 0 2 2 0 1 3 استقلول 1 0 1 0 0 0 0 1 4 شباب الأهلي 1 0 1 0 0 0 0 1

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشارقة 1 1 0 0 1 1 +1 3 2 تراكتور 1 0 1 1 0 0 0 1 3 باختاكور 1 0 1 0 0 0 0 1 4 القوة الجوية 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 استقلال 1 1 0 0 5 2 +3 3 2 الدحيل 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 الشرطة 1 0 0 1 0 2 -1 0 4 الأهلي 1 0 0 1 2 5 -3 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السد 1 0 1 0 1 1 0 1 2 فولاذ 1 0 1 0 1 1 0 1 3 الوحدات 1 0 1 0 0 0 0 1 4 النصر 1 0 1 0 0 0 0 1