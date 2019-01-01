مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي

التاسع من يناير يشهد حسم طرفي النهائي

أعلنت رابطة دوري المحترفين الإماراتية، اليوم الأحد، موعد مباراتي نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي، حيث تقام في التاسع من يناير المقبل.

وحددت الرابطة تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم المذكور موعدًا لمواجهة الجزيرة وشباب الأهلي، على استاد محمد بن زايد.

وفي اليوم نفسه، يلتقي العين بالنصر، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً، على استاد هزاع بن زايد.

وتقرر أن يُقام النهائي بين الفائزين من كلا المباراتين في 17 من يناير، على أن يتحدد ملعب المباراة في وقت لاحق.

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يذكر أن الجزيرة كان قد صعد لنصف النهائي بعدما تغلب على الوحدة برباعية نظيفة، على استاد آل نهيان.

أما شباب الأهلي فجاء صعوده على حساب الوصل، حيث تغلب عليه بخماسية مقابل هدف وحيد، على استاد راشد.

بينما خطف العين بطاقة التأهل من الشارقة بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد، ليلاقي النصر الذي هزم الفجيرة بهدف وحيد بربع النهائي.

يذكر أن شباب الأهلي هو بطل النسخة الماضية من الكأس، حيث هزم الوحدة في النهائي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.