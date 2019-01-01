قبل مواجهة ليفربول.. مدرب ليستر سيتي يعترف أن فان دايك هو الأفضل في العالم

كلود بويل مدرب ليستر سيتي يرى أن فيرجيل فان دايم مدافع ليفربول هو الأفضل في العالم مصدقًا على رأي يورجن كلوب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعترف كلود بويل مدرب نادي ليستر سيتي الإنجليزي أن المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك هو أفضل قلب دفاع في العالم خلال الوقت الراهن.

وسيحل ليستر سيتي ضيفًا على ليفربول مساء اليوم الأربعاء على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المواجهة، تحدث كلود بويل عن صعوبة اللعب أمام فريق ليفربول، مؤكدًا أنه يقدم موسمًا ممتاز إلى حد جعله ينجح في تصدر الترتيب لهذه الفترة.

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وبسؤاله عن فان دايك الذي لن يلعب مباراة الليلة على الأغلب قال: "فان دايك لاعب مؤثر وبالتأكيد سيكون غيابه موجعًا بالنسبة لليفربول"

وأضاف: "فان دايك هو أفضل قلب دفاع في العالم حاليًا، ولكن ليفربول سيظل فريقًا قويًا بدونه، على الرغم من تأثيره الكبير مع الفريق"

يذكر أن ملاحق ليفربول مانشستر سيتي سقط أمس الثلاثاء أمام نيوكاسيل يونايتد بهدفين مقابل هدف، ليعطي الريدز فرصة الابتعاد في الصدارة بفارق 7 نقاط.