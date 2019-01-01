مواجهة الزمالك والداخلية تحت قيادة تحكيم مصري

الفارس الأبيض في حاجة للفوز لمواصلة المنافسة مع الأهلي على اللقب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم الحكام الذي سيدير مواجهة الزمالك أمام الداخلية، المقرر إقامتها اليوم الأحد.

المباراة يستضيفها ملعب بتروسبورت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

أزمة في قلب دفاع الزمالك قبل مواجهة الداخلية

وكلفت اللجنة الحكم محمد الصباحي لإدارة اللقاء، ويعاونه أحمد توفيق طلب وهشام الدسوقي، ومحمود وفا حكمًا رابعًا، وطارق سامي وطارق مجدي حكمًا خامسًا.

الفارس الأبيض يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة من 28 مباراة، ويبتعد عن الصدارة بفارق سبع نقاط، حيث يحتلها الأهلي بـ70 نقطة من 30 مباراة.

أما الفريق الشرطي فيعاني من شبح الهبوط في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة.