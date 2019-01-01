مواجهات نارية في ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020

أربعة مقاعد متبقية

أسفرت القرعة الخاصة بيورو 2020 عن مواجهات نارية في ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020 الذي سيقام في مارس المقبل ويحدد آخر المتأهلين للبطولة.

وضمن عشرون فريقاً التأهل المباشر إلى النهائيات التي ستقام في يونيو المقبل عبر التصفيات التي انتهت في شهر نوفمبر الجاري.

وجاء التصنيف الأول بمواجهات بين أيسلندا ورومانيا، والثانية بين المجر وبلغاريا بعد تحديد مصير هذه الفرق بين التصنيفين الأول والثالث.

وفي التصنيف الثاني، تلعب البوسنة مع أيرلندا الشمالية، وتواجه سلوفاكيا جمهورية أيرلندا، بينما في التصنيف الثالث اسكتلندا تلعب مع إسرائيل والنرويج أمام صربيا.

وآخر المستويات، الرابع، تلتقي جورجيا مع بلاروسيا، ومقدونيا الشمالية مع كوسوفو.

ويتأهل عن كل مستوى فريق إلى النهائيات، إذ تُسفر لقاءات نصف النهائي عن مباراة نهائية في كل مستوى تحدد الفريق المتأهل.

وتقام القرعة الخاصة بالنهائيات في الثلاثين من نوفمبر الجاري بالعاصمة الرومانية بوخارست.