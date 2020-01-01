مواجهات ريال مدريد وفالنسيا | عندما حقق الملكي السوبر بتسعة لاعبين

قصة مباراة لن تُمحى من الذاكرة

وصل ريال مدريد الأراضي السعودية في أول ساعات الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فالنسيا على ملعب "الجوهرة المشعة"، لتحديد هوية من سيواجه الفائز من برشلونة وأتلتيكو مدريد في المباراة الحاسمة على لقب كأس السوبر الإسبانية بنظامها الجديد بمشاركة أربعة فرق.

وستكون سهرة الأربعاء، الصدام الثاني بين اللوس بلانكوس والخفافيش على مستوى كأس السوبر المحلية، بعد ملحمة الـ24 من أغسطس 2008، التي يعتبرها كثير من مشجعي النادي الميرينجي، واحدة من أروع مباريات الفريق في العصر الحديث

وما زالت هذه المواجهة بالذات محفورة في أذهان عشاق كرة القدم الحقيقية، للطريقة الدرامية التي حقق بها الملكي الفوز على جيل دافيد فيا ودافيد سيلفا وخوان ماتا، بعد الهزيمة في لقاء ذهاب "ميستايا" بنتيجة 3-2، بأهداف حملت توقيع ماتا، فيا وفيثنتي رودريجيز مقابل ثنائية الهولندي رود فان نيستلروي.

وكان الألماني بيرنرد شوستر على رأس القيادة الفنية للريال بعد فوزه بالدوري الإسباني موسم 2007-2008، فيما كان المدرب العاطل حاليًا أوناي إيمري مسئولاً عن الخفافيش، بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا على حساب خيتافي في المباراة النهائية.

وعندما جاء موعد مباراة الإياب، اعتقد الجميع أن مهمة الفريق العاصمي في قلب تأخره في الذهاب أشبه بالمستحيل، خاصة بعد استقبال هدف مبكر بتسديدة أرضية من زمن آخر، غالط بها القديس إيكر كاسياس من على خط منطقة الجزاء، وما زاد الطين بلة تعرض "الفي دي في" رافائيل فان دير فارت للطرد قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، والنتيجة تقدم كتيبة أوناي إيمري بهدف نظيف.

وسرعان ما انقلبت المباراة رأسًا على عقب مع بداية الشوط الثاني، بعد هفوة ألبيول بلمس رأسية نيستلروي باليد بالقرب من منطقة الست ياردات، ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها الجلاد الهولندي بنجاح في مرمى الحارس تيمو هيلدبراند.

وأخذت المواجهة منحنى آخر بعد تعرض نيستلروي نفسه للطرد لتدخله الخشن على فيا في الدقيقة 73، ليضطر الفريق المدريدي لاستكمال ما تبقى من الـ90 دقيقة بتسعة لاعبين فقط، أمام فالنسيا المكتمل الصفوف، مع ذلك، لم يتأثر الإعصار المدريدي بقيادة آرين روبين، الذي قدم أفضل 45 دقيقة في حياته كلاعب.

عوض الطائر الهولندي ما فعله أبناء جلدته فان دير فارت ونيستلروي، بشن غارات مرعبة على دفاع الضيوف، وبعد سلسلة من الفرص السهلة الضائعة، تمكن سيرخيو راموس من أخذ الأسبقية بطريقته المفضلة، باستقبال عرضية جوتي من الركلة الركنية بضربة رأسية ارتدت من العارضة، ثم قابلها بتسديدة بقدمه اليسرى في الشباك.

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق العشرة الأخيرة، بتقدم الريال بالهدف الثالث عن طريق دي لاريد بتسديدة بعيدة المدى، وتبعه جونزالو هيجواين، بقبول هدية دفاع فالنسيا، ليراوغ الحارس ويُطلق رصاصة الرحمة الرابعة في الدقيقة 88، فيما اكتفى الفريق الضيف بهدف للمهاجم المدريدي السابق فرناندو مورينتس في الدقيقة 90، ليفوز الملكي بالكأس بريمونتادا لن تُمحى من الذاكرة .. فماذا عن مواجهة الغد؟ دعونا ننتظر.