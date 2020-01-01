مواجهات تاريخية متوازنة بين الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي
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الاتحاد والتعاون
يلاقي فريق الاتحاد نظيره التعاون اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، وتقام المباراة في معقل نادي التعاون على أرضية ملعب الملك عبد الله بالبريدة.
ويحل الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة في حين يتواجد التعاون في المرتبة الرابعة برصيد 27 نقطة.
وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أرقام المباراة ..
- التقى التعاون والاتحاد 19 مرة في دوري المحترفين السعودي – فاز التعاون 6 مرات مقابل 10 مرات للاتحاد وهناك 3 حالات تعادل بينهما.
- سجل التعاون أهدافاً (36) وتلقى أهدافاً (42) أمام الاتحاد في دوري المحترفين السعودي أكثر من أمام أي فريق آخر في المنافسة.
- يطمح الاتحاد إلى الفوز على التعاون ذهاباً وإياباً خلال موسم في دوري المحترفين السعودي للمرة الثانية فقط في المنافسة، بعد 2016/2017.
- التعاون هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر كصاحب الأرض هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (ف 6 ت 1)، منتصراً في كل من آخر 6 استضافات، أطول سلسلة له في تاريخ المنافسة.
- تعادل الاتحاد في كل من آخر 4 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي، أطول سلسلة له منذ يناير 2014 (5 تعادلات متتالية حينها).
- سجل التعاون أكبر عدد من الأهداف من ركلات ثابتة هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (14) – 4 من أهدافه الستة الماضية في المنافسة سجلها من كرات ثابتة.
- لم يسجل أي فريق هدف المباراة الأول أكثر من التعاون هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (12 مباراة بالتساوي مع الرائد)، لكنه خسر 11 نقطة من هذه المباريات (ف 8 ت 1 خ 3) – الحزم (15) والفتح (13) خسرا نقاطاً أكثر من هذه الحالات.
- لم يفز الاتحاد في أي من المباريات العشر التي تلقى فيها هدف المباراة الأول هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (ت 3 خ 7).
- ساهم هيلدون في إحراز أهداف أكثر من أي لاعب آخر في فريق التعاون هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (10 – سجل 5 صنع 5)، متضمنة آخر هدفين للفريق في المنافسة (سجل 1 صنع 1).
- ساهم رومارينيو في إحراز اثنين من أهداف الاتحاد الثلاثة أمام التعاون في لقاء الذهاب هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي (سجل 1 صنع 1) – لقد ساهم في إحراز 50% من أهداف فريقه هذا الموسم (10\20 – سجل 8 صنع 2)، ثاني أعلى نسبة بعد لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله (52%).