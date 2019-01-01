مهند علي: الشعب العراقي يستحق الفرحة

لاعب المنتخب العراقي الشاب مهند علي سعيد بفوز فريقه على فيتنام ويهدي الفوز للشعب والجيش العراقي

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر مهند علي لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، عن سعادته البالغة بالفوز على المنتخب الفيتنامي، بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأسيوية، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

وقال مهند في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس بعد المباراة: "المباراة الافتتاحية دائمًا ما تكون قوية، نحمد الله على أول ثلاث نقاط، كنا على قدر المسؤولية".

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كما أضاف اللاعب العراقي الشاب: "حققنا فوزًا ثمينًا، كنا متأخرين في الشوط الأول، واستطعنا أن نعود للمباراة وأن نحقق الفوز في الشوط الثاني، أهدي الفوز للشعب العراقي والجيش والشهداء، المنتخب العراقي لن يكون منافسًا سهلًا لخصومه في هذه البطولة".

يذكر أن نفس المجموعة تضم أيضًا منتخبي إيران واليمن.