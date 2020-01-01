مهند عسيري ينتظر موافقة طبيب الأهلي للدخول في التدريبات اللياقية

مهند عسيري يستعد لخوض تدريبات لياقية.

يترقب مهند عسيري، مهاجم فريق النادي الأهلي السعودي، الحصول على الضوء الأخضر من التونسي حاتم جمعة، رئيس الجهاز الطبي، من أجل الدخول في التدريبات اللياقية.

مهند عسيري خضع لعملية جراحية في الركبة، تسبب في ابتعاده عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن عسيري ينتظر الضوء الأخضر من حاتم جمعة، من أجل الدخول في التدريبات اللياقية، ولمس الكرة في المنزل، عقب فراغه من البرنامج العلاجي.

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وشمل البرنامج العلاجي لمهند عسيري، الذي اشتمل على تدريبات التقوية على الدراجة، وأجهزة رياضية أخرى، لكي يتمكن من العودة إلى تدريبات أخرى، بهدف رفع معدل اللياقة.

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ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي عودة عسيري، بعد عمل اختبارات طبية ولياقية له، وفي حال تجاوزها، سيقرر الطبيب المعالج الذي أجرى له عملية الركبة، مدى جاهزيته، للعودة إلى الملاعب من جديد.

وكان مهند عسيري قد خضع لعملية جراحية في الإمارات، بسبب معاناته من خشونة في الركبة، خلال شهر يناير الماضي، قبل توقف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.