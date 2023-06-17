مهما حدث سأبقى.. بديل كورتوا في ريال مدريد على أعتاب قرار هام!

كارلو أنشيلوتي يريد خطوة جديدة في هذا المركز

يقف الحارس الأوكراني أندري لونين على أعتاب خطوة فارقة في مسيرته، حيث يعتزم البقاء في صفوف ريال مدريد رغم أن النادي الملكي يريد خطوة نحو حارس آخر.

في الموسم المقبل قد يكون لونين الحارس الثالث في خيارات كارلو أنشيلوتي، الأوكراني البالغ من العمر 24 عامًا يعلم ذلك جيدًا، ولكن هذا لا يغير أي شيء في رأيه بمستقبله.

حارس خيتافي دافيد سوريا يدخل بقوة رادار ريال مدريد ليكون الحارس الثاني خلف تيبو كورتوا، الذي سيحتفظ بمكانه الأساسي بالطبع لموسم آخر على الأقل.

عقد لونين مع ريال مدريد ينتهي في 2024 ويريد أن يكمله حتى نهايته، وبعد ذلك سينطلق الحارس البالغ من العمر 24 عامًا في رحلته الخاصة ولم لا يجدد عقده مع ريال مدريد حال أثبت أحقيته بهذا المركز؟.