مهما حاولت يا كيليان مبابي .. أهداف إرلينج هالاند لا تتوقف مع مانشستر سيتي!

المنافسة بين هالاند ومبابي على أشدها في دوري أبطال أوروبا..

يُنظر إلى الصراع بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنه الصراع الذي سيحدد شكل كرة القدم في السنوات القادمة، مع انتهاء مرحلة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ومع عدم وجود منافسة مباشرة بين النهائي، بالنظر إلى لعبهما في دوريين مختلفين، تكون ليالي دوري أبطال أوروبا مؤشرًا على شكل المنافسة بينهما.

باريس سان جيرمان استضاف ميلان الإيطالي مساء الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" في مباراة الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

باريس سان جيرمان نجح في تحقيق الفوز على ميلان بثلاثية نظيفة، كان لمبابي بالطبع نصيب منها، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 32 من زمن المباراة.

أين الدعم يا مبابي؟

الغريب فيما قدمه مبابي أمام ميلان، هو أنه لم يتواجد أبدًا في المساندة الدفاعية لفريقه، حيث تشير جميع الإحصائيات الدفاعية للنجم الفرنسي إلى الرقم صفر.

لكن الأمر المثير للإعجاب، كان نسبة دقة تمريرات قائد منتخب فرنسا في نصف ملعب المنافس، والتي وصلت إلى 85%.

احذر "البعبع" هالاند!

وعلى جانب آخر، فقد انتصر مانشستر سيتي خارج ملعبه أمام يانج بويز السويسري بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت لحساب المجموعة السابعة.

إرلينج هالاند كان نجم اللقاء الأول، بعدما تمكن من تسجيل هدفين من ثلاثية فريق، حيث افتتح رصيده من علامة الجزاء في الدقيقة 67، قبل أن يضيف الهدف الثاني قبل النهاية بأربع دقائق.

وتمكن هالاند من إنهاء سلسلة من 5 مباريات و543 دقيقة لعب لم يتمكن خلالها من التسجيل في دوري أبطال أوروبا، ليسجل هدفه الأول في المسابقة منذ أبريل أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي نسخة 2023-2024.

وبهدفيه في شباك يانج بويز، فإن هالاند وصل إلى 115 مساهمة تهديفية في آخر 100 مباراة له على صعيد الأندية في جميع المسابقات، بواقع 96 هدفًا و19 تمريرة حاسمة.

ويثبت هالاند يومًا بعد آخر أنه آلة تهديف لا تتوقف، ويبدو أن الأمر سيتواصل ويزيد من حدة صراعه مع كيليان مبابي.