مُهلة أخيرة .. تحرك جديد من الاحتراف في قضية تسجيلات حمدالله

تطور جديد في قضية تسجيلات حمد الله

قامت لجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودي، بتحرك جديد في قضية تسجيلات المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي الاتحاد، والمتورط فيها حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم، وأيضًا الإداري مشعل السعيد.

ما هي تحرك لجنة الاحتراف؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن حامد البلوي ومشعل السعيد إداريي الاتحاد، تلقيا خطابين عاجلين من لجنة الاحتراف في تحرك جديد بقضية التسجيلات.

وأضافت الصحيفة أن لجنة الاحتراف قامت بمنح مهلة لثنائي الاتحاد حتى غدًا الإثنين، من أجل الرد على كل ما وجه لهما في جلسة يوم الخميس الماضي.

وشهدت جلسة يوم الخميس الماضي الدفع بعدم الاختصاص من جانب الثنائي حامد البلوي ومشعل السعيد.

ما تفاصيل جلسة يوم الخميس الماضي؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن محامي نادي الاتحاد دفع بعدم الاختصاص أمام لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية التسجيلات.

وأضافت الصحيفة أن المحامي استدعى فيها حامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد، ومشعل السعيد إداري الفريق، على أن القضية منظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المحامي قال للجنة الاحتراف: "لا يحل لأي طرف التقاضي أمام الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه".

وشهدت جلسة أمس تغيير أقوال البلوي والسعيد بالدفع بعدم الاخنصاص هذه المرة، بعد مواجهتهما بتقرير الجهات ذات العلاقة، التي تؤكد على أن التسجيلات ليست مفبركة وصحيحة، عكس ما تم تأكيده منهما مؤخرًا.

واستند البلوي والسعيد على خطاب وارد من محامي عبد الرزاق حمد الله، الذي يشير فيه إلى أن القضية منظورة لدى غرفة فض المنازعات في "فيفا"، ويجب أن يتوقف الاتحاد السعودي عن النظر فيها. "اقرأ التفاصيل"