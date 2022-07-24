"مهرج سيدمر غرفة الملابس" .. جمهور أتلتيكو مدريد يرفض ضم رونالدو

جماهير أتلتيكو مدريد تطلق حملة لرفض تعاقد النادي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يتحد مشجعو نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في محاولة لمنع ناديهم من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رونالدو أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل عن النادي في الصيف الحالي، بسبب الإحباط من وضع الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، ورغبته الملحة في خوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة الأخيرة من مسيرته.

وغاب رونالدو عن جولة مانشستر يونايتد في تايلاند وأستراليا لأسباب عائلية، لكن التكهنات حول مستقبله لم تتوقف أبدًا، حيث ارتبطت به عدة أندية مثل تشيلسي ونابولي وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

لكن أتلتيكو مدريد الإسباني هو أكثر الأندية التي ارتبط بها رونالدو مؤخرًا، نظرًا لحقيقة أن "الروخيبلانكوس" يلعب في دوري أبطال أوروبا، وأن البرتغالي سيعود إلى المدينة التي عاش فيها لمدة تسع سنوات.

وحسب التقارير، فإن أتلتيكو مدريد سيحتاج إلى خفض فاتورة رواتبه بشكل كبير من أجل التوقيع مع رونالدو، للامتثال للقواعد المالية في الدوري الإسباني.

ما هو العائق الآخر؟

وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن هناك عائقًا آخر في سعي أتلتيكو مدريد للتعاقد مع رونالدو، يتمثل في جماهير "الروخيبلانكوس".

وقرر مشجعو أتلتيكو مدريد تدشين حملة لرفض التعاقد مع رونالدو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا وسم "ContraCR7" للتعبير عن استيائهم من الفكرة، والتأثير على قرار النادي لضم البرتغالي.

وكتب أحد مشجعي أتلتيكو مدريد: "إذا جاء هذا إلى أتليتي، فسأقوم بإلغاء اشتراكي، لسنا ملجأ لجمع الحثالة".

فيما قال آخر: "هو مهرج يمثل كل شيء ليس من أتلتيكو، سيدمر غرفة الملابس والجماهير وكل شيء يلمسه".

وأضاف آخر: "في النادي لن نضع أبدًا نتائج العلامة التجارية أو الصورة أو المكاسب الاقتصادية قبل الرياضة".

ما هو موقف إدارة مانشستر يونايتد من رونالدو؟

يرفض مانشستر يونايتد حتى الآن فكرة التفريط في رونالدو، وتتمسك باستمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ومع ذلك، فإن صحيفة "ميرور" كشفت أن مانشستر يونايتد ترى أن الحفاظ على رونالدو في ظل حالة عدم السعادة التي يعيشها حاليًا قد تعطل تقدم الفريق تحت قيادة إريك تين هاج.

وكشفت مصادر مقربة من الموقف أن المدرب الهولندي كان يعمل بجهد كبير خلال الشهر الماضي لاستعادة الانسجام في غرفة ملابس مانشستر يونايتد، ولا يريد أن يعطل رونالدو هذا الأمر.